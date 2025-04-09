Муравьи исчезнут навсегда: на помощь придет продукт, который есть в каждом доме

Весна – время расцвета природы и активного размножения всех живых существ. В частности именно на весну приходится брачный период у муравьев. В поисках пищи они пробираются в дома, неся с собой серьезную угрозу, особенно для детей и домашних животных. Ведь укусы муравьев могут быть очень болезненными, а у некоторых даже вызывают аллергическую реакцию.

Лучший домашний рецепт против муравьев

Спреи и порошки от муравьев, которые можно купить в любом хозяйственном магазине, достаточно эффективны. Но вместе с тем они очень токсичны и могут причинить больше вреда, чем пользы. Поэтому лучше выбирать более «экологические» домашние средства, которые легко приготовить из имеющихся дома продуктов.

Одним и самых действенных средств против муравьёв считается самая обычная пищевая сода. Сочетаясь с кислотами, содержащимися в организме муравья, она выделяет углекислый газ. За счет роста внутрибрюшного давления насекомое, хоть и не мгновенно, но умирает.

Конечно же, соду муравьям нужно как-то скармливать. Для этого советуют смешать ее с сахаром, который эти насекомые просто обожают в пропорции 1:1. Затем можно рассыпать эту смесь на газетке и положить газету в месте, где вы чаще всего замечаете скопление муравьев.

Другие популярные способы борьбы с муравьями

В народе приобрели популярность и другие домашние способы борьбы с этими мелкими вредителями. В частности, свою эффективность против муравьев доказали:

белый уксус;

острый перец;

корица;

апельсиновая цедра.

Все эти продукты обладают очень сильным ароматом, разрушающим феромонный след, которым муравьи обозначают свои маршруты. Но такие методы не имеют длительного эффекта. Сода же будет постепенно убивать не только насекомых, которые забрели в вашу квартиру, но и других представителей колонии, взаимодействовавших с содой через своих соплеменников.