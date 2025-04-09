Мурахи зникнуть назавжди: на допомогу прийде продукт, що є у кожному домі

Весна – це час розквіту природи та активного розмноження всіх живих істот. Зокрема саме на весну припадає шлюбний період у мурашок. У пошуках їжі вони пробираються до помешкань, несучи з собою серйозну загрозу, зокрема для дітей та домашніх тварин. Адже укуси мурашок можуть бути дуже болючими, а у деяких людей навіть викликають алергічну реакцію.

Найкращий домашній рецепт проти мурашок

Спреї та порошки від мурах, які можна купити в будь якому господарському магазині, є доволі ефективними. Але разом з тим вони дуже токсичні і можуть заподіяти більше шкоди, ніж користі. Тож краще вдатися до більш «екологічних» домашніх засобів, які легко приготувати із наявних вдома продуктів.

Одним і найдієвіших засобів проти мурах вважається звичайнісінька харчова сода. Поєднуючись із кислотами, які містяться в організмі мурахи, вона випаровує вуглекислий газ. За рахунок зростання внутрішньочеревного тиску комаха, хоч і не миттєво, але помирає.

Звичайно ж, соду мурахам потрібно якось згодувати. Для цього радять змішати її з цукром, який ці комахи просто обожнюють, у пропорції 1:1. Тоді можна розсипати цю суміш на газетці та покласти газету в місці, де ви найчастіше помічаєте скупчення мурах.

Інші популярні способи боротьби з мурахами

У народі набули популярності й інші домашні способи боротьби з цими дрібними шкідниками. Зокрема свою ефективність проти мурах довели:

білий оцет;

гострий перець;

кориця;

апельсинова цедра.

Усі ці продукти мають дуже сильний аромат, що руйнує феромонний слід, яким мурашки позначають свої маршрути. Але такі методи не матимуть тривалого ефекту. Натомість сода буде поступово вбивати не лише комах, які забрели до вашого помешкання, а й інших представників колонії, які взаємодіяли із содою через своїх одноплемінників.