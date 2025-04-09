Киевстар обновил условия нескольких популярных тарифов: изменения действуют уже 2 дня

Самый многочисленный по количеству абонентов мобильный оператор Киевстар существенно изменил условия некоторых популярных тарифных планов. Изменения вступили в силу во вторник 8 апреля, существенно упростив жизнь украинцам, имеющим родственников за границей. Какие пакеты услуг обновили и о чем следует знать абонентам?

«Максимальный Безлим 2019»

Один из самых удобных тарифов для тех, кто любит звонить за границу, стал еще более выгодным. С 8 апреля пакетные минуты можно использовать не только для звонков по Украине, в Италию и Польшу.

К списку доступных абонентам стран добавились: Румыния, Молдова, Чехия, Бельгия, Германия, Швеция, Испания, Норвегия, США, Канада и даже Индия. Учитывая количество украинцев, выехавших за границу во время войны, такие изменения очень существенны.

«Твой Максимум 2023»

Правила использования тарифа «Твой Максимум 2023» изменились аналогично условиям тарифа «Максимальный Безлим 2019». Минуты, предоставляемые в рамках этого пакета услуг, можно использовать на звонки в указанные выше страны.

Однако клиентам Киевстар напомнили, что, несмотря на широкий перечень доступных стран, звонки в Израиль и Китай остаются платными. Для этих направлений действуют стандартные цены на международные звонки, которые можно просмотреть на сайте оператора во вкладке «Звонки за границу».

Однодневные пакеты услуг

С 8 апреля изменились и некоторые условия по однодневным пакетам услуг, в частности, «Максимальный Безлим 2019», «LOVE UA Свет 2023» и «LOVE UA База». Теперь они предполагают:

мобильный интернет без ограничений в объеме и скорости;

свободное общение в сети Киевстар.

При пользовании этими пакетами-однодневками в странах, где актуальна услуга «Роуминг как дома», абоненты могут без дополнительных платежей общаться в сети Киевстар. Также им доступен мобильный интернет на скорости 0,8 Мбит/с. Стоимость всего этого объема услуг составляет 30 грн в день для всех трех вышеперечисленных тарифов.