Київстар оновив умови кількох популярних тарифів: зміни діють вже 2 дні

Найчисельніший за кількістю абонентів мобільний оператор України Київстар суттєво змінив умови деяких популярних тарифних планів. Зміни набули чинності у вівторок 8 квітня, суттєво спростивши життя українцям, що мають родичів за кордоном. Які пакети послуг оновили та про що варто знати абонентам?

«Максимальний Безлім 2019»

Один з найзручніших тарифів для тих, хто полюбляє телефонувати за кордон, став ще вигіднішим. З 8 квітня пакетні хвилини можна використовувати не лише для дзвінків по Україні, до Італії та Польщі.

До переліку доступних абонентам країн додалися: Румунія, Молдова, Чехія, Бельгія, Німеччина, Швеція, Іспанія, Норвегія, США, Канада і навіть Індія. Враховуючи кількість українців, що виїхали за кордон під час війни, такі зміни є дуже істотними.

«Твій Максимум 2023»

Правила користування тарифом «Твій Максимум 2023» змінились аналогічно до умов тарифу «Максимальний Безлім 2019». Хвилини, надані в межах цього пакету послуг можна використовувати на дзвінки до вже зазначених вище країн.

Однак клієнтам Київстар нагадали, що попри широкий перелік доступних країн, дзвінки до Ізраїлю та Китаю залишаються платними. Для цих напрямків діють стандартні ціни на міжнародні дзвінки, які можна переглянути на сайті оператора у вкладці «Дзвінки за кордон».

Денні пакети послуг

З 8 квітня змінилися й деякі умови за одноденними пакетами послуг, зокрема «Максимальний Безлім 2019», «LOVE UA Світло 2023» та «LOVE UA База». Тепер вони передбачають:

мобільний інтернет без обмежень у обсягу та швидкості;

вільне спілкування в мережі Київстар.

За умови користування цими пакетами-одноденками у країнах, де актуальна послуга «Роумінг як вдома», абоненти можуть без додаткових платежів спілкуватися в мережі Київстар. Також їм доступний мобільний інтернет на швидкості 0,8 Мбіт/с. Вартість усього цього об’єму послуг складає 30 грн на день для всіх трьох перелічених вище тарифів.