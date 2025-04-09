Последний звонок уже близко: когда украинские школьники попрощаются с учебой?

Учебный год 2024-2025 подходит к концу, и для многих школьников Украины уже не за горами долгожданные летние каникулы. Второй семестр продолжается, и после весенних каникул учеников ждет финишная прямая до завершения учебного года и праздничного последнего звонка. Родителей и учеников уже интересует главный вопрос: когда же прозвучит этот радостный звонок в 2025 году?

Официальная дата и «плавающие» рекомендации: когда школы отпустят учеников

Согласно официальному постановлению Кабинета Министров Украины № 841 от 23 июля 2024 года, учебный год 2024-2025 должен завершиться 30 июня. Однако, Министерство образования и науки Украины предоставило школам рекомендацию провести последний звонок раньше – 30 мая 2025 года.

Важно отметить, что окончательное решение о дате проведения последнего звонка остается за педагогическим советом каждого учебного заведения. Школы имеют право самостоятельно определять расписание и продолжительность учебного года, учитывая при этом установленные правительством конечные сроки. Это означает, что дата последнего звонка может несколько отличаться в разных школах Украины.

Весенние каникулы: кто отдыхал раньше?

В этом году некоторые учебные заведения решили воспользоваться своей автономией и внесли изменения в график весенних каникул. В частности, отдельные школы перенесли отдых учеников на середину апреля, чтобы он совпал с Пасхой. Хотя такая практика не стала общей, есть случаи, когда школьники отдыхали с 16 по 23 апреля. По рекомендованному графику Министерства образования, весенние каникулы должны были состояться в конце марта.

Что касается летних каникул, то они начнутся сразу после проведения последнего звонка – с 1 июня 2025 года и продлятся до 31 августа. Поэтому, независимо от точной даты последнего звонка, школьников ждет длительный летний отдых.