Останній дзвоник вже близько: коли українські школярі попрощаються з навчанням?

Навчальний рік 2024-2025 добігає кінця, і для багатьох школярів України вже не за горами довгоочікувані літні канікули. Другий семестр триває, і після весняних канікул учнів чекає фінішна пряма до завершення навчального року та святкового останнього дзвоника. Батьків та учнів вже цікавить головне питання: коли ж саме пролунає цей радісний дзвінок у 2025 році?

Офіційна дата та “плаваючі” рекомендації: коли школи відпустять учнів

Згідно з офіційною постановою Кабінету Міністрів України № 841 від 23 липня 2024 року, навчальний рік 2024-2025 має завершитися 30 червня. Проте, Міністерство освіти і науки України надало школам рекомендацію провести останній дзвоник раніше – 30 травня 2025 року.

Важливо зазначити, що остаточне рішення щодо дати проведення останнього дзвоника залишається за педагогічною радою кожного навчального закладу. Школи мають право самостійно визначати розклад та тривалість навчального року, враховуючи при цьому встановлені урядом кінцеві терміни. Це означає, що дата останнього дзвоника може дещо відрізнятися в різних школах України.

Весняні канікули: хто відпочивав раніше?

Цього року деякі навчальні заклади вирішили скористатися своєю автономією та внесли зміни до графіку весняних канікул. Зокрема, окремі школи перенесли відпочинок учнів на середину квітня, щоб він співпав з Великоднем. Хоча така практика не стала загальною, є випадки, коли школярі відпочивали з 16 по 23 квітня. За рекомендованим графіком Міністерства освіти, весняні канікули мали відбутися наприкінці березня.

Що стосується літніх канікул, то вони розпочнуться одразу після проведення останнього дзвоника – з 1 червня 2025 року і триватимуть до 31 серпня. Тож, незалежно від точної дати останнього дзвоника, на школярів чекає тривалий літній відпочинок.