Одна привычка за рулем «убивает» сцепление: как избежать дорогостоящего ремонта

Механическая коробка передач, хоть и уступает по популярности «автомату», до сих пор остается выбором многих водителей. Тем не менее, долговечность сцепления на «механике» напрямую зависит от того, насколько правильно водитель им пользуется. К сожалению, далеко не все делают это грамотно, что приводит к преждевременному износу и недешевому ремонту.

Главные «враги» сцепления: какие ошибки чаще всего совершают водители

Наиболее распространенной ошибкой среди водителей является привычка держать ногу на педали сцепления даже тогда, когда она не нажата. Многим кажется, что в этом нет ничего страшного, но на самом деле даже легкое давление на педаль приводит к частичному включению механизма. Вследствие этого диски сцепления начинают проскальзывать и изнашиваться в разы быстрее. Эта вредная привычка значительно сокращает срок службы агрегата и может привести к необходимости его замены, что является достаточно затратной процедурой.

Еще одной распространенной проблемой являются резкие старты с пробуксовкой. Особенно часто такую ошибку допускают начинающие водители, стремящиеся как можно быстрее сорваться с места на перекрестке. В такие моменты нагрузка на сцепление является максимальной, оно начинает перегреваться, что неизбежно приводит к его преждевременному износу.

Кроме того, водители часто неправильно используют сцепление во время торможения автомобиля. Например, многие привыкают выжимать педаль сцепления при каждом снижении скорости, хотя во многих ситуациях можно и нужно использовать торможение двигателем. Разъединяя двигатель с коробкой передач, водитель полностью перекладывает тормозную нагрузку на тормозную систему автомобиля и заставляет сцепление выполнять лишнюю работу.

Простые правила для долгой службы сцепления: советы водителям

Чтобы сцепление вашего автомобиля прослужило как можно дольше, достаточно помнить о нескольких простых правилах. Прежде всего, держите ногу подальше от педали сцепления, когда она не используется. Старайтесь не держать на ней вес и не нажимать случайно.

Второе важное правило – двигайтесь плавно. Избегайте резких стартов с пробуксовкой, особенно на скользкой дороге. Старайтесь контролировать обороты двигателя и плавно отпускать педаль сцепления.

И, наконец, не злоупотребляйте выжиманием педали сцепления при торможении. В большинстве случаев для эффективного снижения скорости достаточно использовать торможение двигателем.