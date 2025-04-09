Мармурові великодні яйця на 5 хвилин: проста техніка з неймовірним ефектом

Звичайні однотонні пасхальні яйця давно набридли, а техніки розпису для вас наче вища математика? Є простий спосіб додати пасхальному кошику неповторності та вразити родину. Яйця набудуть мальовничого мармурового забарвлення та стануть «родзинкою» вашого столу. А що найважливіше – такий розпис займе заледве кілька хвилин.

Крок 1: базовий колір

Перш за все яйця потрібно зварити на твердо. Варити краще на невеликому вогні, щоб вони бува не потріскалися.

Далі необхідно пофарбувати їх у ніжні, ні в якому разі не яскраві кольори. Забудьте про темно-синій, насичено-зелений та криваво-червоний кольори. Тут підійдуть пастельні та бляклі відтінки рожевого, блакитного чи персикового. Це буде базовий тон, на який згодом наноситимемо візерунок.

Крок 2: мармурова фактура

Щоб створити ефект мармуровості або так звані «прожилки», потрібно використати більш темні барвники. Отут саме час дістати із запасів насичені та яскраві фарби для розпису великодніх яєць.

Барвники потрібно розвести у окремих ємкостях, додавши в кожну з них по 1 чайній ложці соняшникової чи будь якої іншої рослинної олії.

Отримані фарби ретельно перемішайте. Від олії на поверхні кожної з них почнуть утворюватися характерні розводи. Саме за рахунок них ми й отримаємо неповторний мармуровий узор на яйцях.

Крок 3: останній штрих

Візьміть яйце та опустіть його у один із барвників. Важливо, щоб яйце було сухим, а час його перебування у суміші фарби та оліїї – мінімальним. Після цього яйце потрібно покласти на рівну поверхню та залишити так, поки воно не висохне.

Виконайте таку процедуру з рештою яєць, використовуючи по черзі кожен із барвників. Ось і все – неповторний візерунок готовий. Лише кілька хвилин і компліменти гостей та зачудовані вигуки рідних вам гарантовані!