Стало известно, будут ли переводить часы на летнее время

В Украине дважды в год стрелки часов переводят назад (осенью) и вперед (весной). Осенью украинцы переходят на зимнее время, а весной на летнее. Эта практика довольно распространена во многих странах мира. Однако украинские депутаты решили, что это остатки советщины и от этого нужно отказываться. Соответственно, еще осенью было принято решение, что в октябре стрелки часов переведут на час назад и такое время останется навсегда. То есть в марте 2025 года часы уже не должны были переводить, но что-то пошло не так.

Решение не понравилось украинцам

Во-первых, такое решение нардепов очень не понравилось украинцам. Говорят, что если уж оставлять какое-то одно время, то лучше это будет летнее. Во-вторых, решение не принято официально, то есть его не подписал Президент Украины. Следовательно, оно не вступило в силу. Итак, в последнее воскресенье марта часы снова переведут на один час вперед. Это произойдет в ночь с 29 на 30 марта.

Часы всегда переводят на выходные, чтобы люди смогли адаптироваться, не опаздывали на работу или обучение и не подвергались дополнительному стрессу.

Вреден ли такой перевод часов для организма?

Медики говорят, что да. Особенно вреден именно этот мартовский перевод. Все потому, что люди утром на один час меньше спят и в течение дня испытывают большую усталость, иногда головную боль и другие неприятные симптомы.

Специалисты говорят готовиться к переводу часов постепенно. Две недели до этого начинать понемногу менять свой режим. Засыпать на несколько минут раньше и просыпаться на несколько минут быстрее. И так, пока не дойдет до часа. В таком случае организм получит минимум стресса и ваше самочувствие никак не пострадает.