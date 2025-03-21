Частині пенсіонерів зменшать пенсію на 20% чи навіть 50%: кого це торкнеться?

Українські пенсіонери мають мізерні пенсії. Більша частина осіб пенсійного віку живе в середньому на 4000-5000 гривень у місяць. Дехто отримує й зовсім мінімальних 3500 гривень. Стало відомо, що пенсіонери збідніють ще більше. Є, як мінімум три категорії осіб, яким вріжуть виплату на половину, або на 20%. На щастя торкнеться це не всіх, а лише тих, хто якимось чином провинився перед державою, або іншими фізичними чи юридичними особами.

Хто втратить гроші?

На 50% пенсію вріжуть у трьох випадках:

Якщо пенсіонер має борги по аліментах, які повинен був виплачувати дітям чи колишньому партнеру. Якщо особа заподіяла фізичну шкоду іншій особі й відмовляється покривати збитки на лікування та моральне відшкодування. Якщо особа заподіяла збитки підприємству на котрому працює і знову ж відмовляється повертати кошти.

Пенсія приходитиме на 50% меншою до тих пір, поки борг не буде повністю виплачено.

Щодо зменшення пенсії на 20%, то це можливо у таких випадках:

Якщо особа не повідомила Пенсійний Фонд України про працевлаштування. Також протягом 10 днів у ПФУ потрібно повідомляти про відкриття або закриття власної справи. У разі неповідомлення ПФУ про зміну місця проживання або реєстрації. Особливо, якщо особа переїхала на ПМЖ в іншу країну.

Щоб уникнути подібних неприємностей, варто завжди повідомляти ПФУ про подібні важливі рішення, які стосуються зміни роботи, працевлаштування, звільнення, чи виїзду за кордон.

Чи зростатимуть пенсії у 2025 році?

Наразі відомо, що актуальною залишається лише вікова надбавка. Тобто на доплату претендують лише особи, яким виповниться 70, 75 та 80 років. Після дня народження їхня пенсія зросте на певну суму. Всі інші види доплат на весь період 2025 року — заморожені. Все через брак коштів у бюджеті.