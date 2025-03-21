Стало відомо, чи переводитимуть годинники на літній час

В Україні двічі на рік стрілки годинників переводять назад (восени), та вперед (навесні). Восени українці переходять на зимовий час, а навесні на літній. Ця практика є доволі поширеною у багатьох країнах світу. Однак, українські депутати вирішили, що це залишки радянщини й від цього потрібно відмовлятися. Відповідно, ще восени, було прийнято рішення, що у жовтні стрілки годинників переведуть на годину назад і такий час залишиться назавжди. Тобто у березні 2025 годинники вже не повинні були переводити, але щось пішло не так.

Рішення не сподобалося українцям

По-перше, таке рішення нардепів дуже не сподобалось українцям. Кажуть, що якщо вже й залишати якийсь один час, то краще це буде літній. По-друге, рішення не прийнято офіційно, тобто його не підписав Президент України. А відтак, воно не набрало чинності. Отже, цьогоріч в останню неділю березня годинники знову переведуть на одну годину вперед. Це відбудеться у ніч з 29 на 30 березня.

Годинники завжди переводять на вихідних, щоб люди змогли адаптуватися, не запізнювалися на роботу чи навчання і не піддавалися додатковому стресу.

Чи шкідливе таке переведення годинників для організму?

Медики кажуть, що так. Особливо шкідливим є саме оце березневе переведення. Все через те, що люди зранку на одну годину менше сплять й протягом дня відчувають збільшену втому, інколи головний біль та інші неприємні симптоми.

Спеціалісти кажуть готуватися до переведення годинників поступово. За два тижні до того починати потроху змінювати свій режим. Засинати на кілька хвилин раніше та прокидатись на кілька хвилин швидше. І так, допоки не дійде до цілої години. В такому разі організм отримає мінімум стресу й ваше самопочуття ніяк не постраждає.