«Чорний список» у Viber: швидкий спосіб заблокувати користувача та дізнатися, хто заблокував вас
Ця покрокова інструкція допоможе захиститися від небажаних повідомлень та дзвінків, забезпечивши собі спокій і безпеку.
Viber є одним з найпопулярніших месенджерів в Україні. А все завдяки широкому функціоналу та простоті в користуванні. Тут можна надсилати текстові повідомлення, фото, відео та інші медіа-файли, створювати групові чати й здійснювати аудіо- чи відеодзвінки.
Та сьогодні ми поговоримо про іншу важливу функцію Viber, а саме – блокування небажаних абонентів. Як внести певного користувача у «чорний список» та дізнатися, хто заблокував вас? Про все по порядку.
Як заблокувати користувача у Viber?
Якщо ви прийняли рішення обмежити користувача або кількох користувачів у можливості надсилати вам повідомлення чи у інший спосіб контактувати з вами через Viber, потрібно виконати кілька простих дій. А саме:
- Запустіть Viber та відкрийте «Налаштування».
- Оберіть розділ «Конфіденційність».
- Перейдіть до підпункту «Заблоковані номери» та натисніть на кнопку «+» (Android) чи кнопку «Додати номер» (iOS) у правому верхньому кутку екрану.
- Відкриється список контактів, з якого потрібно буде вибрати номери, які ви бажаєте заблокувати.
- Після цього потрібно лише підтвердити блокування обраних користувачів.
Блокування можна виконати й безпосередньо через профіль користувача, перейшовши до нього просто з чату. Натисніть на його ім’я у шапці чату та оберіть пункт «Інформація про чат і параметри». А далі прокрутіть сторінку до низу і натисніть на кнопку «Блокувати цей контакт».
Як дізнатися, що вас заблокували у Viber?
Зрозуміти, що певний користувач додав вас в «чорний список» у Viber насправді зовсім нескладно. Потрібно лише надіслати йому повідомлення. Якщо вас заблокували, під повідомленням з’явиться одна сіра галочка, тобто воно навіть не буде доставлене.
У нормі повинні спочатку з’явитися дві сірі галочки, що свідчить про доставку повідомлення. Коли ж користувач відкриє і прочитає його, ці галочки стануть фіолетовими. Іншими ознаками блокування є неможливість побачити мережевий статус користувача, подзвонити йому, а також додати його в груповий чат.
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