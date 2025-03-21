«Чорний список» у Viber: швидкий спосіб заблокувати користувача та дізнатися, хто заблокував вас

Viber є одним з найпопулярніших месенджерів в Україні. А все завдяки широкому функціоналу та простоті в користуванні. Тут можна надсилати текстові повідомлення, фото, відео та інші медіа-файли, створювати групові чати й здійснювати аудіо- чи відеодзвінки.

Та сьогодні ми поговоримо про іншу важливу функцію Viber, а саме – блокування небажаних абонентів. Як внести певного користувача у «чорний список» та дізнатися, хто заблокував вас? Про все по порядку.

Як заблокувати користувача у Viber?

Якщо ви прийняли рішення обмежити користувача або кількох користувачів у можливості надсилати вам повідомлення чи у інший спосіб контактувати з вами через Viber, потрібно виконати кілька простих дій. А саме:

Запустіть Viber та відкрийте «Налаштування». Оберіть розділ «Конфіденційність». Перейдіть до підпункту «Заблоковані номери» та натисніть на кнопку «+» (Android) чи кнопку «Додати номер» (iOS) у правому верхньому кутку екрану. Відкриється список контактів, з якого потрібно буде вибрати номери, які ви бажаєте заблокувати. Після цього потрібно лише підтвердити блокування обраних користувачів.

Блокування можна виконати й безпосередньо через профіль користувача, перейшовши до нього просто з чату. Натисніть на його ім’я у шапці чату та оберіть пункт «Інформація про чат і параметри». А далі прокрутіть сторінку до низу і натисніть на кнопку «Блокувати цей контакт».

Як дізнатися, що вас заблокували у Viber?

Зрозуміти, що певний користувач додав вас в «чорний список» у Viber насправді зовсім нескладно. Потрібно лише надіслати йому повідомлення. Якщо вас заблокували, під повідомленням з’явиться одна сіра галочка, тобто воно навіть не буде доставлене.

У нормі повинні спочатку з’явитися дві сірі галочки, що свідчить про доставку повідомлення. Коли ж користувач відкриє і прочитає його, ці галочки стануть фіолетовими. Іншими ознаками блокування є неможливість побачити мережевий статус користувача, подзвонити йому, а також додати його в груповий чат.