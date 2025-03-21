Встигнути до 31 березня: автовласникам нагадали про терміновий платіж

Автовласникам, що після продажу авто залишили свої номерні знаки на зберігання у сервісних центрах МВС, нагадали про необхідність вчасної оплати цієї послуги. Якщо вони забудуть це зробити, можуть попрощатися з номерами, до яких вже встигли звикнути. В такому випадку, згідно з правилами, номери будуть знищені «остаточно і безповоротно».

Коли потрібно заплатити за зберігання номерів?

Згідно з правилами надання послуги, зберігання номерів власники повинні оплачувати до останнього дня кожного місяця. Тобто, щоб продовжити дію послуги на квітень, внести кошти потрібно не пізніше, ніж 31 березня.

Якщо власник не заплатить, то, згідно з постановою Кабміну №795, вже 1 квітня номерний знак перестане йому належати та буде утилізований.

Скільки коштує збереження номерного знаку?

Збереження номерів у сервісних центрах МВС станом на сьогодні коштує 10,80 грн за добу з урахуванням ПДВ. Тобто за місяць потрібно платити від 324 до 334,80 грн. Оскільки у квітні 30 днів, то до 31 березня потрібно заплатити 324 грн.

Поки власник вчасно платить за перетримку номерного знаку, зберігає свої права на володіння ним. А коли він придбає нову автівку, зможе припинити зберігання та встановити на неї свої «рідні» номери. Інших варіантів залишити за собою звичні номери в українських автовласників немає, адже зберігати їх вдома категорично заборонено.

Як здійснити оплату?

Щоб оплатити послугу зберігання номерного знаку потрібно звернутися до сервісного центру МВС, де він власне й зберігається. Внести оплату можна також онлайн, скориставшись електронним кабінетом водія.

Якщо ви хвилюєтесь, що забудете вчасно внести кошти, можна оплатити зберігання номерів на кілька місяців вперед. Наразі у МВС не встановили жодних обмежень щодо терміну зберігання номерних знаків, тож поки їх власник вчасно оплачує цю послугу, номерами більше ніхто не зможе скористатись.