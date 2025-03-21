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Встигнути до 31 березня: автовласникам нагадали про терміновий платіж

Якщо вчасно не оплатити зберігання номерного знаку у сервісному центрі МВС, можна назавжди його втратити.

Дайнеко Наталія21.03.2025

Автовласникам, що після продажу авто залишили свої номерні знаки на зберігання у сервісних центрах МВС, нагадали про необхідність вчасної оплати цієї послуги. Якщо вони забудуть це зробити, можуть попрощатися з номерами, до яких вже встигли звикнути. В такому випадку, згідно з правилами, номери будуть знищені «остаточно і безповоротно».

Коли потрібно заплатити за зберігання номерів?

Згідно з правилами надання послуги, зберігання номерів власники повинні оплачувати до останнього дня кожного місяця. Тобто, щоб продовжити дію послуги на квітень, внести кошти потрібно не пізніше, ніж 31 березня.

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Якщо власник не заплатить, то, згідно з постановою Кабміну №795, вже 1 квітня номерний знак перестане йому належати та буде утилізований.

Скільки коштує збереження номерного знаку?

Збереження номерів у сервісних центрах МВС станом на сьогодні коштує 10,80 грн за добу з урахуванням ПДВ. Тобто за місяць потрібно платити від 324 до 334,80 грн. Оскільки у квітні 30 днів, то до 31 березня потрібно заплатити 324 грн.

Поки власник вчасно платить за перетримку номерного знаку, зберігає свої права на володіння ним. А коли він придбає нову автівку, зможе припинити зберігання та встановити на неї свої «рідні» номери. Інших варіантів залишити за собою звичні номери в українських автовласників немає, адже зберігати їх вдома категорично заборонено.

Як здійснити оплату?

Щоб оплатити послугу зберігання номерного знаку потрібно звернутися до сервісного центру МВС, де він власне й зберігається. Внести оплату можна також онлайн, скориставшись електронним кабінетом водія.

Якщо ви хвилюєтесь, що забудете вчасно внести кошти, можна оплатити зберігання номерів на кілька місяців вперед. Наразі у МВС не встановили жодних обмежень щодо терміну зберігання номерних знаків, тож поки їх власник вчасно оплачує цю послугу, номерами більше ніхто не зможе скористатись.

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Дайнеко Наталія21.03.2025
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