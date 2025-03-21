Три вопроса, которые сломают ваш мозг: как узнать свой IQ за минуту

Многие из нас проверяют свой IQ, но классические тесты часто оказываются слишком длинными и утомительными. Однако есть более интересный способ – «тест когнитивного отражения», придуманный профессором Шейном Фредериком из Массачусетского технологического института.

Три вопроса, которые вас удивят

Этот тест выглядит как детская математическая головоломка, но его вопросы могут раскрыть особенности вашего мышления. Фредерик протестировал свой тест на более 3000 человек и обнаружил, что большинство из них сразу стремятся ответить, но почти всегда ошибаются.

Бита и мяч вместе стоят 1,10 доллара. Бита стоит на 1 доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч? Если пять станков производят пять инструментов за пять минут, сколько времени нужно ста станкам, чтобы произвести сто инструментов? На озере есть клумба с водяными лилиями, которая удваивает свою площадь каждый день. Если нужно 48 дней, чтобы покрыть все озеро, то сколько времени нужно, чтобы покрыть половину озера?

Ответы, которые вас шокируют

Многие люди интуитивно отвечают: 10 центов, 100 минут, 24 дня. Но это неправильные ответы.

Правильный ответ на первый вопрос – 5 центов. Если мяч стоит 10 центов, то бита стоит 1,10 доллара (на 1 доллар больше), и в результате сумма составляет 1,20 доллара, что неверно. Правильная цена мяча – 5 центов, а бита стоит 1,05 доллара, что в сумме дает 1,10 доллара. Во втором вопросе речь идет о времени производства. Каждому станку требуется 5 минут, чтобы сделать один инструмент. Таким образом, 100 станков, работающих одновременно, смогут произвести 100 инструментов за те же 5 минут. Третий вопрос о клумбе с водяными лилиями является ловушкой. Если клумба удваивается каждый день и полностью покрывает озеро на 48-й день, то это означает, что на 47-й день она покрыла ровно половину озера. Поэтому правильный ответ – 47 дней.

Если вы смогли правильно ответить на все три вопроса, поздравляем! Вы входите в те 17 процентов участников, которые мыслят нестандартно. Если же вы ошиблись хотя бы в одном вопросе, не переживайте. Даже высококвалифицированные специалисты из Гарварда совершают аналогичные ошибки. Главное, что теперь вы понимаете, как решать такие задачи. Иногда лучше остановиться и посмотреть на ситуацию под другим углом, чтобы не пропустить важные детали.