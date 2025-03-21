Три питання, які зламають ваш мозок: як дізнатися свій IQ за хвилину

Багато хто з нас перевіряє свій IQ, але класичні тести часто виявляються надто довгими та виснажливими. Однак є цікавіший спосіб – “тест когнітивного відображення”, придуманий професором Шейном Фредеріком з Массачусетського технологічного інституту.

Три питання, які вас здивують

Цей тест виглядає як дитяча математична головоломка, але його питання можуть розкрити особливості вашого мислення. Фредерік протестував свій тест на понад 3000 людей і виявив, що більшість з них одразу прагнуть відповісти, але майже завжди помиляються.

Бита і м’яч разом коштують 1,10 долара. Бита коштує на 1 долар дорожче за м’яч. Скільки коштує м’яч? Якщо п’ять верстатів виробляють п’ять інструментів за п’ять хвилин, скільки часу потрібно ста верстатам, щоб виробити сто інструментів? На озері є клумба з водяними ліліями, яка подвоює свою площу щодня. Якщо потрібно 48 днів, щоб покрити все озеро, то скільки часу потрібно, щоб покрити половину озера?

Відповіді, які вас шокують

Багато людей інтуїтивно відповідають: 10 центів, 100 хвилин, 24 дні. Але це неправильні відповіді.

Правильна відповідь на перше питання – 5 центів. Якщо м’яч коштує 10 центів, то бита коштує 1,10 долара (на 1 долар більше), і в результаті сума становить 1,20 долара, що невірно. Правильна ціна м’яча – 5 центів, а бита коштує 1,05 долара, що в сумі дає 1,10 долара.

У другому питанні йдеться про час виробництва. Кожному верстату потрібно 5 хвилин, щоб зробити один інструмент. Таким чином, 100 верстатів, що працюють одночасно, зможуть виробити 100 інструментів за ті ж 5 хвилин.

Третє питання про клумбу з водяними ліліями є пасткою. Якщо клумба подвоюється щодня і повністю покриває озеро на 48-й день, то це означає, що на 47-й день вона покрила рівно половину озера. Тому правильна відповідь – 47 днів.

Якщо ви змогли правильно відповісти на всі три питання, вітаємо! Ви входите в ті 17 відсотків учасників, які мислять нестандартно. Якщо ж ви помилилися хоча б в одному питанні, не переживайте. Навіть висококваліфіковані фахівці з Гарварда роблять аналогічні помилки. Головне, що тепер ви розумієте, як вирішувати такі завдання. Іноді краще зупинитися і подивитися на ситуацію під іншим кутом, щоб не пропустити важливі деталі.