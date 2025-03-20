Безкоштовне розмитнення авто для українців повертається, але дещо на нових умовах

В Україні пропонують запровадити нові правила розмитнення автомобілів. Ветерани війни з інвалідністю можуть отримати можливість безкоштовно розмитнити авто для особистого користування. Це важливий крок для підтримки тих, хто захищав країну.

Кому доступне безкоштовне розмитнення

Законопроєкт № 13058 передбачає звільнення від митних зборів для:

Ветеранів війни з інвалідністю.

Учасників бойових дій, які отримали поранення під час протидії російській агресії.

Ці категорії громадян зможуть безмитно імпортувати один транспортний засіб. Це рішення має покращити їхню мобільність та якість життя.

Чому це важливо?

Ініціатива спрямована на підтримку військових, які зазнали тяжких поранень, захищаючи країну. Фізичні травми ускладнюють пересування, тому безкоштовне розмитнення авто покращить їхню мобільність та дозволить вести більш активний спосіб життя.

Законопроєкт отримав підтримку серед депутатів різних фракцій. Це підвищує ймовірність його ухвалення. Попри попередню позицію голови парламентського комітету з фінансів щодо обмежень на безмитне ввезення авто, цей випадок може стати винятком через його соціальну важливість.

В умовах війни, коли багато захисників повертаються з фронту з інвалідністю, така ініціатива є важливим кроком для їх соціальної адаптації. Вона дозволить їм відчути себе більш незалежними та інтегрованими в суспільство.

На даний момент, для інших категорій громадян розмитнення автомобілів відбувається на загальних підставах. Однак, у майбутньому можливі зміни в законодавстві, спрямовані на підтримку інших соціально вразливих груп населення.

Проте, є й ті, хто висловлює побоювання щодо можливих зловживань та втрат для державного бюджету. Експерти зазначають, що необхідно розробити чіткі критерії для визначення осіб, які матимуть право на безкоштовне розмитнення, щоб уникнути шахрайства.

Також, важливо врахувати вплив цієї ініціативи на ринок автомобілів в Україні. Можливе збільшення імпорту вживаних авто може вплинути на ціни та конкуренцію.