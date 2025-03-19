Укрзалізниця змінює маршрут популярного потяга: що потрібно знати 

“Укрзалізниця” зробила приємний сюрприз для туристів, подовживши маршрут поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ до мальовничої Ясіні. Тепер дістатися до серця Карпат стало ще зручніше, а подорож – більш комфортною.

Новий маршрут – нові можливості

Поїзд вирушатиме з Києва о 23:00, а прибуватиме до Ясіні о 14:17. Зворотний рейс відправляється з Ясіні о 18:05.

Відправлення з Києва: 23:00.

Прибуття до Ясіні: 14:17.

Відправлення з Ясіні: 18:05.

“Укрзалізниця” забезпечує максимальний комфорт у дорозі, пропонуючи купейні та плацкартні вагони. Пасажири зможуть насолодитися повноцінним сном, гарячими напоями та чудовими краєвидами за вікном. Особливо це важливо для тих, хто планує активний відпочинок у горах, адже повноцінний відпочинок у поїзді дозволить набратися сил перед походами та екскурсіями.

Де придбати квитки?

Квитки можна придбати на офіційному сайті “Укрзалізниці” або в мобільному застосунку перевізника. На момент публікації, квитків до Ясіні на сайті не було, але на рейс 25 березня до Івано-Франківська вони доступні за ціною:

Плацкарт – 254,39 грн.

Купе – 388,14 грн.

Крім того, “Укрзалізниця” оновила правила купівлі квитків, дозволивши купувати їх для інших пасажирів та передавати їм бонуси. Для цього потрібно створити профіль пасажира в застосунку та вказати його дані. Придбаний квиток автоматично з’явиться в його обліковому записі, а бонуси за подорож будуть нараховані йому. Важливо перевірити, щоб введені дані збігалися з інформацією в акаунті пасажира, оскільки система автоматично перевіряє їхню відповідність.

Варто зазначити, що поїзд №168/167 Львів – Одеса – Львів більше не курсує, оскільки він був тимчасовим. Подовження маршруту поїзда до Ясіні є гарною новиною для туристів, адже Ясіня є важливим туристичним центром Карпат, з якого починаються багато популярних туристичних маршрутів.