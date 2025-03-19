Укрзализныця меняет маршрут популярного поезда: что нужно знать 

«Укрзализныця» сделала приятный сюрприз для туристов, продлив маршрут поезда №203/204 Киев – Ивано-Франковск до живописной Ясини. Теперь добраться до сердца Карпат стало еще удобнее, а путешествие – более комфортным.

Новый маршрут — новые возможности

Поезд будет отправляться из Киева в 23:00, а прибывать в Ясини в 14:17. Обратный рейс отправляется из Ясини в 18:05.

Отправление из Киева: 23:00.

Прибытие в Ясини: 14:17.

Отправление из Ясини: 18:05.

«Укрзализныця» обеспечивает максимальный комфорт в дороге, предлагая купейные и плацкартные вагоны. Пассажиры смогут насладиться полноценным сном, горячими напитками и прекрасными видами за окном. Особенно это важно для тех, кто планирует активный отдых в горах, ведь полноценный отдых в поезде позволит набраться сил перед походами и экскурсиями.

Где приобрести билеты?

Билеты можно приобрести на официальном сайте «Укрзализныци» или в мобильном приложении перевозчика. На момент публикации, билетов в Ясини на сайте не было, но на рейс 25 марта в Ивано-Франковск они доступны по цене:

Плацкарт – 254,39 грн.

Купе – 388,14 грн.

Кроме того, «Укрзализныця» обновила правила покупки билетов, позволив покупать их для других пассажиров и передавать им бонусы. Для этого нужно создать профиль пассажира в приложении и указать его данные. Приобретенный билет автоматически появится в его аккаунте, а бонусы за путешествие будут начислены ему. Важно проверить, чтобы введенные данные совпадали с информацией в аккаунте пассажира, поскольку система автоматически проверяет их соответствие.

Стоит отметить, что поезд №168/167 Львов – Одесса – Львов больше не курсирует, поскольку он был временным. Продление маршрута поезда до Ясиня является хорошей новостью для туристов, ведь Ясиня является важным туристическим центром Карпат, с которого начинаются многие популярные туристические маршруты.