“Невидимі пожирачі електроенергії”: яка техніка збільшує ваші платіжки?

Українці намагаються економити електроенергію, але часто забувають про дрібну побутову техніку, яка “їсть” більше кіловат, ніж здається. Регулярне використання цих приладів може суттєво збільшити суми у платіжках, особливо в умовах зростання тарифів.

Топ-5 приладів, які вас здивують

Хоча ми звикли вважати, що основні витрати електроенергії припадають на велику побутову техніку, такі прилади, як:

Електрочайник. 15,5 кВт-год на місяць при 4-разовому використанні по 5 хвилин. Цей прилад часто використовується кілька разів на день, що призводить до значних витрат. Мікрохвильова піч. 8 кВт-год на місяць при щоденному 15-хвилинному використанні. Хоча час використання здається невеликим, регулярність робить свою справу. Фен. 11 кВт-год на місяць при 5-разовому використанні на тиждень по 20 хвилин. Особливо актуально для тих, хто регулярно робить укладку волосся. Кавоварка. 15 кВт-год на місяць при щоденному 40-хвилинному використанні. Любителі кави можуть не помічати, як їх пристрасть впливає на платіжки. Праска. 31 кВт-год на місяць при щоденному 30-хвилинному використанні. Прасування великої кількості білизни може суттєво збільшити витрати.

Економія – це просто

Використовуючи всі ці прилади щодня, ви можете “намотати” близько 80 кВт-год на місяць, що збільшить ваші платіжки на 350 гривень. Щоб зменшити витрати, можна:

Використовувати електрочайник лише для необхідної кількості води, уникаючи зайвого кип’ятіння.

Скоротити час використання мікрохвильової печі та праски, наприклад, використовуючи режими швидкого нагрівання та прасування.

Замінити фен на сушіння волосся природним шляхом, особливо в теплу пору року.

Використовувати кавоварку лише у разі потреби, а не для кожної чашки кави.

Вимикати прилади з розетки, коли вони не використовуються, оскільки навіть у режимі очікування вони споживають електроенергію.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете суттєво зменшити витрати на електроенергію та заощадити гроші, а також зробити свій внесок у збереження енергетичних ресурсів.