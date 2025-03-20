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“Невидимі пожирачі електроенергії”: яка техніка збільшує ваші платіжки?
Українці намагаються економити електроенергію, але часто забувають про дрібну побутову техніку, яка “їсть” більше кіловат, ніж здається. Регулярне використання цих приладів може суттєво збільшити суми у платіжках, особливо в умовах зростання тарифів.
Топ-5 приладів, які вас здивують
Хоча ми звикли вважати, що основні витрати електроенергії припадають на велику побутову техніку, такі прилади, як:
- Електрочайник. 15,5 кВт-год на місяць при 4-разовому використанні по 5 хвилин. Цей прилад часто використовується кілька разів на день, що призводить до значних витрат.
- Мікрохвильова піч. 8 кВт-год на місяць при щоденному 15-хвилинному використанні. Хоча час використання здається невеликим, регулярність робить свою справу.
- Фен. 11 кВт-год на місяць при 5-разовому використанні на тиждень по 20 хвилин. Особливо актуально для тих, хто регулярно робить укладку волосся.
- Кавоварка. 15 кВт-год на місяць при щоденному 40-хвилинному використанні. Любителі кави можуть не помічати, як їх пристрасть впливає на платіжки.
- Праска. 31 кВт-год на місяць при щоденному 30-хвилинному використанні. Прасування великої кількості білизни може суттєво збільшити витрати.
Економія – це просто
Використовуючи всі ці прилади щодня, ви можете “намотати” близько 80 кВт-год на місяць, що збільшить ваші платіжки на 350 гривень. Щоб зменшити витрати, можна:
- Використовувати електрочайник лише для необхідної кількості води, уникаючи зайвого кип’ятіння.
- Скоротити час використання мікрохвильової печі та праски, наприклад, використовуючи режими швидкого нагрівання та прасування.
- Замінити фен на сушіння волосся природним шляхом, особливо в теплу пору року.
- Використовувати кавоварку лише у разі потреби, а не для кожної чашки кави.
- Вимикати прилади з розетки, коли вони не використовуються, оскільки навіть у режимі очікування вони споживають електроенергію.
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете суттєво зменшити витрати на електроенергію та заощадити гроші, а також зробити свій внесок у збереження енергетичних ресурсів.
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