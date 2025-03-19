Бесплатное жилье и 16 000 гривен ежемесячно на одного человека: кто из ВПЛ претендует на такие условия?

С начала войны в Украине люди, покидающие свои дома из-за войны, могут получить статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Статус выдают не всем, а только жителям временно оккупированных территорий, а также находящимся близко к линии фронта регионам. Список населенных пунктов, жители которых могут оформить ВПЛ, постоянно обновляется. За актуальной информацией следует обращаться на сайт Министерства социальной политики. Также ВПЛ могут оформить помощь в размере 2000 гривен ежемесячно на взрослого человека и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Но есть категория лиц, которые могут получить специальные условия. Им принадлежит бесплатное жилье, 16 000 гривен ежемесячного пособия и полный патронаж.

Речь о пенсионерах и лицах с инвалидностью

Если эвакуируются пожилые люди и лица с инвалидностью, таких государство обещает обеспечить специальными условиями. Им гарантированно предоставляют бесплатное жилье. Также им принадлежит большая ежемесячная выплата, в пределах 16 000 гривен и полный патронаж. То есть медицинское и психологическое сопровождение и помощь.

«Государство оплачивает проживание с патронажем или стационарный уход в общинах, квартирах или домах. Также оплачивается работа команды социальных работников, которые обеспечивают уход за новыми условиями, помогают людям адаптироваться к жизни, справиться с бытом, с другими необходимыми потребностями. Ведь эти люди нуждаются в такой поддержке», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Это позволит таким людям избежать интернатов. Социальные работники будут приходить к людям, чтобы помочь с хозяйством и бытовыми делами.

Плюс также в том, что ВПЛ самостоятельно могут выбирать регион в котором хотели бы получить такую ​​помощь. Чтобы узнать больше, обращайтесь в собственные поселковые или городские советы и органы социальной защиты населения.