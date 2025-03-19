Безкоштовне житло та 16 000 гривень щомісячно на одну особу: хто з ВПО претендує на такі умови?

Від початку війни в Україні люди, які покидають свої домівки через війну, можуть отримати статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Статус видають не всім, а лише мешканцям тимчасово окупованих територій, а також регіонів, які знаходяться близько до лінії фронту. Перелік населених пунктів, мешканці яких можуть оформити ВПО, постійно оновлюється. За актуальною інформацією слід звертатися на сайт Міністерства соціальної політики. Також, ВПО можуть оформити допомогу у розмірі 2000 гривень щомісяця на дорослу особу, та 3000 гривень на дитину або особу з інвалідністю. Та є категорія осіб, які можуть отримати спеціальні умови. Їм належить безкоштовне житло, 16 000 гривень щомісячної допомоги та повний патронаж.

Мова про пенсіонерів та осіб з інвалідністю

Якщо евакуйовуються літні люди та особи з інвалідністю, то таких, держава обіцяє забезпечити спеціальними умовами. Їм гарантовано надають безкоштовне житло. Також їм належить велика щомісячна виплата, в межах 16 000 гривень І повний патронаж. Тобто медичний та психологічний супровід і допомога.

«Держава оплачує проживання з патронажем чи стаціонарний догляд у громадах, квартирах чи будинках. Також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд за нових умов, допомагають людям адаптуватися до життя, впоратися з побутом, з іншими необхідними потребами. Адже ці люди потребують такої підтримки», — зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Це дозволить таким людям уникнути інтернатів. Соціальні працівники також приходитимуть до людей, щоб допомогти з господарством та побутовими справами.

Плюс також в тому, що ВПО самостійно можуть вибирати регіон в котрому хотіли б отримати таку допомогу. Щоб дізнатися більше, звертайтесь до власних селищних чи міських рад, і органів соціального захисту населення.