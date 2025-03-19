На какой вопрос продавца нужно ответить “нет”, иначе придется заплатить больше

В Украине уже давно и практически везде можно рассчитаться картой или даже смартфоном, или смарт-часами. Электронные платежи – это очень удобно, ведь не нужно носить с собой наличные деньги и следить, корректно ли вам выдают сдачу. Приложил карту к терминалу всего на секунду и все готово. Даже на законодательном уровне ввели требования, обязывающие все торговые сети иметь терминалы. Мол, отсутствие последнего будет расцениваться как уклонение предпринимателей от полноценной уплаты налога. И даже несмотря на законы, некоторые магазины все равно не имеют терминалов. Они называют себя «старомодными» и просто отшучиваются, когда клиенты выражают возмущение. В других случаях говорят, что терминал вот-вот появится.

Почему магазины игнорируют это требование?

Не исключение, что некоторые предприниматели действительно не устанавливают терминалы, потому что часть прибыли хотят оставить в тени и не платить налоги в полной мере. Однако есть еще одна веская причина. При оплате картой всегда есть комиссия. Все потому, что клиенты используют карты разных банков. Комиссию по закону платит продавец и многим это очень не нравится. Дошло до того, что в некоторых магазинах продавцы спрашивают клиентов, готовы ли они оплатить комиссию, если хотят рассчитываться картой. И если, не готовы, то, мол, платить нужно только наличными.

Юристы говорят, что это незаконно. Если вам задали такой вопрос, вы в любом случае отказываетесь оплачивать комиссию и имеете полное право настаивать и дальше на безналичном расчете. Вы даже имеете право вовлечь в ситуацию полицию, если продавец превращает все в конфликт. В любом случае, покупатель будет прав и продавец может иметь разве что дополнительные неприятности.