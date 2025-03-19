На яке питання продавця потрібно відповісти “ні”: інакше доведеться заплатити більше

В Україні вже давно і практично всюди можна розрахуватися карткою, чи навіть смартфоном або смартгодинником. Електронні платежі — це дуже зручно, адже не треба носити з собою готівку та слідкувати, чи коректно вам видають здачу. Приклав картку до термінала всього лиш на секунду й все готово. Навіть на законодавчому рівні ввели вимоги, які зобовʼязують всі торгові мережі мати термінали. Мовляв, відсутність останнього розцінюватиметься, як ухиляння підприємців від повноцінної сплати податку.

Та навіть не дивлячись на закони, деякі магазини все одно ще не мають терміналів. Вони називають себе «старомодними» і просто віджартовуються, коли клієнти висловлюють обурення. В інших випадках кажуть, що термінал ось-ось зʼявиться.

Чому магазини ігнорують цю вимогу?

Не виключення, що деякі підприємці й справді не встановлюють термінали, тому що частину прибутку хочуть залишити в тіні й не сплачувати податки повною мірою. Однак є ще одна вагома причина. При оплаті карткою, завжди є комісія. Все через те, що клієнти використовують картки різних банків. Комісію за законом сплачує продавець і багатьом це дуже не подобається. Дійшло до того, що у деяких магазинах, продавці запитують клієнтів, чи готові вони сплатити комісію, якщо хочуть розрахуватися карткою. І якщо, не готові, то, мовляв, платити потрібно лише готівкою.

Юристи кажуть, що це незаконно. Якщо вам поставили таке запитання, ви в будь-якому випадку відмовляєтесь оплачувати комісію і маєте повне право наполягати й далі на безготівковому розрахунку. Ви навіть маєте право залучити до ситуації поліцію, якщо продавець перетворює все у конфлікт. В будь-якому разі, покупець буде правим і продавець може мати хіба додаткові неприємності.