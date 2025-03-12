В Україні каратимуть за невчаснe перевзувку: чому не варто відкладати перехід на літню гуму

Стрімке потепління змусило українських водіїв замислитися над зміною зимової гуми на літню. Це цілком звичний ритуал для всіх автовласників? що не їздять на всесезонній гумі. Адже влітку на колесах із глибоким протектором їздити щонайменше незручно, до того ж за це можна заплатити чималий штраф.

Коли згідно з ПДР потрібно перевзуватись у літню гуму?

У пункті 7 Правил дорожнього руху України вітчизняним водіям рекомендують їздити на зимовіq гумі у період з 1-го листопада до 31 вересня. Тобто вже з початку квітня українці можуть сміливо бронювати собі візит до шиномонтажу.

Однак нагадаємо, що це всього лише рекомендація. Тож якщо погодні умови або інші обставини не дозволяють водію з 1 квітня перейти на літні колеса, йому за це не загрожують жодні санкції.

Чому не варто їздити на зимові гумі у теплу погоду?

Навіть попри відсутність покарання, автоексперти зазначають, що зимові шини не варто використовувати у теплий сезон. Коли середньодобова температура перевищує +7 градусів їздити на них вкрай незручно та навіть небезпечно. У використання зимових шин в теплу погоду є низька суттєвих мінусів, а саме:

швидке зношування протектора;

довгий гальмівний шлях;

погана маневреність та стійкість автівки;

значне споживання пального чи заряду батареї.

Саме тому спеціалісти рекомендують не відкладати перевзувку, адже це суттєво впливає на безпеку їзди та економічність автомобіля.

За яку гуму українцям може загрожувати штраф?

Хоча за невчасний перехід на літні колеса в Україні наразі не існує жодного покарання, оштрафувати можуть за шини із «неправильним» протектором. Літні колеса, згідно з пунктом 31.4.5 ПДР України, повинні відповідати певним параметрам. Зокрема залишкова глибина їх протектора має становити:

1,6 мм – для легкових автівок;

2,0 мм – для вантажних машин та автобусів.

Якщо шини зносилися і протектор не відповідає вказаним нормам, водію може загрожувати штраф у розмірі від 20 до 40 неоподаткованих мінімум. Тобто за їзду на «лисій» гумі доведеться викласти від 340 до 680 грн. А за повторне порушення водія можуть навіть позбавити прав на термін до шести місяців.