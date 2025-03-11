На каких АЗС недоливают горючее: эксперты тайно проверили все сети автозаправок

Уже несколько месяцев в социальных сетях обсуждают вероятное весеннее повышение тарифов на горючее. Это обусловлено повышением акцизов. Многие были уверены, что АЗС начнут хитрить, чтобы удерживать цены на более или менее устойчивом уровне. Мол, заправки будут недоливать клиентам горючее, чтобы таким образом устанавливать на него более низкую стоимость, но не терять свой доход. Из-за таких подозрений был проведен масштабный всеукраинский эксперимент или, если точнее, то тайная проверка АЗС. Его проводили специалисты из Института потребительских экспертиз.

Проверили все заправки, функционирующие в Украине

Под проверку попали не только известные сети, но и локальные бренды, как СВОИ (Киев), SLON (Одесса), SVR (Харьков) и другие. Под проверку попали: WOG, ОККО, UPG, KLO, PARALLEL, а также дискаунтеры AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-НЕФТЬ, MARSHALL, VST, ФАКТОР и многие другие бренды.

Результаты этой экспертизы приятно удивляют. Оказалось, что только в двух сетях вам могут недолить горючее, а в некоторых наоборот зафиксировали перелив.

Итак, перелив, зафиксировали на заправках:

WOG: перелив составляет 0,75%, то есть клиенты могут сэкономить 44 копейки на каждой литре. PARALLEL, KLO и AVANTAGE 7: перелив соответственно на 30, 29 и 26 копеек на литре. ОККО: перелив 0,25% или 15 коп./л. UPG и SLON: перелив составляет 14 и 12 коп. на литре соответственно.

Автозаправки CHIPO, SVR, MARSHALL, BVS, VST и ФАКТОР заправили клиентов четко по чеку.

Что касается недобросовестных АЗС, то ими оказались СВОИ и БРСМ-НЕФТЬ. Что касается первой АЗС, то там клиенты теряют по 54 копейки на литре, а в БРСМ-НЕФТЬ не досчитаются 64 копейки на литре.

«В общем, миф о тотальном недоливе можно считать отмененным. Конкуренция на рынке настолько острая, что почти никто не рискует репутацией и это хорошая новость для всех автомобилистов», – отметил директор Института Юрий Чернобривец.