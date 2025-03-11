На яких АЗС недоливають пальне: експерти таємно перевірили всі мережі автозаправок

Вже кілька місяців поспіль в соціальних мережах обговорюють ймовірне весняне підвищення тарифів на пальне. Це зумовлено підвищенням акцизів. Багато людей були впевнені, що АЗС почнуть хитрувати, аби втримувати ціни на більш менш сталому рівні. Мовляв, заправки будуть недоливати клієнтам пальне, щоб таким чином встановлювати на нього нижчу вартість, але не втрачати свій дохід. Через такі підозри було проведено масштабний всеукраїнський експеримент або якщо точніше, то таємну перевірку АЗС. Його проводили фахівці з Інституту споживчих експертиз.

Перевірили всі заправки, які функціонують в Україні

Під перевірку потрапили не лише відомі мережі, а й локальні бренди, як от СВОЇ (Київ), SLON (Одеса), SVR (Харків) та інші. Під перевірку потрапили: WOG, ОККО, UPG, KLO, PARALLEL, а також дискаунтери AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ФАКТОР та багато інших брендів.

Результати цієї експертизи приємно вражають. Виявилося, що лише у двох мережах вам можуть недолити пальне, а в деяких навпаки зафіксували перелив.

Отож, перелив, зафіксували на заправках:

WOG: перелив складає суттєві 0,75 %, тобто клієнти можуть зекономити 44 копійки на кожному літрі. PARALLEL, KLO й AVANTAGE 7: перелив відповідно на 30, 29 та 26 копійок на літрі. ОККО: перелив 0,25% або 15 коп./л. UPG та SLON: перелив становить 14 і 12 коп. на літрі відповідно.

Автозаправки CHIPO, SVR, MARSHALL, BVS, VST та ФАКТОР заправили клієнтів чітко по чеку.

Щодо недобросовісних АЗС, то ними виявилися СВОЇ та БРСМ-НАФТА. Щодо першої АЗС, то там клієнти втрачають по 54 копійки на літрі, а в БРСМ-НАФТА не дорахуються аж 64 копійки на літрі.

«Загалом, міф про тотальний недолив можна вважати скасованим. Конкуренція на ринку настільки гостра, що майже ніхто не ризикує репутацією і це гарна новина для всіх автомобілістів», – зазначив директор Інституту Юрій Чорнобривець.