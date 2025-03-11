Вартість електроенергії таки зросте: нові тарифи діятимуть з травня

В Україні вже кілька місяців поспіль тривають дискусії щодо можливого підвищення тарифів на комунальні послуги. В Уряді зазначають, що тарифи не будуть дорожчати не лише після завершення опалювального сезону, а й взагалі до кінця 2025 року. На газ і надалі діє Мораторій, а електроенергія та інші види послуг поки що дорожчати не будуть. Проте, з електроенергією є один нюанс. Її вартість таки зміниться для частини споживачів. Новий тариф почне діяти вже у травні.

Мова про тих, хто опалює житло електрикою

З лютого для тих, хто опалює помешкання виключно електроенергією, почали діяти знижки.

Нові тарифи виглядали наступним чином:

Якщо домогосподарство спожило до 2000 кВт·год включно – 2,64 грн за кВт·год, Якщо спожито більше 2000 кВт·год – 4,32 грн за кВт·год.

«Наприклад, якщо клієнт, який користується тарифом «Електроопалення», в лютому буде споживати 1800 кВт·год, то його розраховуватимуть за тарифом 2,64 грн за кВт·год: 1800 * 2,64 = 4 752 грн. Якщо ж споживання складе 2300 кВт·год, то платіж розраховуватиметься так: 2000 * 2,64 + 300 * 4,32 = 6 576 грн.», – кажуть представники компанії Yasno.

Ці пільгові тарифи діятимуть до кінця квітня і вже з 1 травня людям скажуть, чи продовжать знижку, чи повернуть всіх до одного тарифу.

За комунальні послуги потрібно платити вчасно

До теми, у Дніпрі повідомили, що місцевий водоканал відключатиме боржникам воду. На початку війни українцям дозволяли не сплачувати комуналку й за це ніяк не карали, та навіть не нараховувати пеню. Однак зараз все змінилося. Якщо не платити, то буде не лише штраф, а й можуть зовсім відключити постачання послуг. Щоправда, невідомо, яку суму потрібно заборгувати, щоб вас за це так покарали. Для прикладу, в Дніпрі сума боргу в одному з домогосподарств сягає аж 888 223,49 гривні.