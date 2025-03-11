Вчителюванням можна заробляти навіть понад 50 000 грн в місяць: що потрібно викладати

У свідомості українців вкорінилася думка, що вчителювання – це не надто прибуткова діяльність. Та, як виявилося, усе залежить від предмету, який викладає педагог. Зокрема вчителі англійської зараз користуються чималою популярністю і можуть заробляти навіть понад 50 000 грн в місяць.

Скільки готові платити вчителям англійської?

Найбільші кадрові портали країни переповнені пропозиціями від різноманітних курсів іноземних мов та онлайн шкіл. Вакансій сотні, зарплатня ж сягає 50 000 грн, а подекуди й більше.

Наприклад, одна з компаній-організаторів курсів англійської готова платити вчителям від 15 000 до 52 000 грн. Від кандидата вимагають:

володіння англійською принаймні на рівні Advanced;

досвід роботи із дорослими учнями.

В іншому оголошенні центр іноземних мов пропонує викладачам англійської зарплатню у розмірі від 20 000 до 50 000 грн. Та лише за умови:

володіння мовою на рівні Advanced/Proficiency;

наявності диплома про закінчену вищу освіту зі спеціальності викладач, філолог чи перекладач;

вміння планувати заняття та цікаво їх проводити.

До 50 000 грн вчителям англійської готові платити й у одній із популярних шкіл розмовної англійської. Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

володіння англійською на рівні від В2 або ж вище;

досвід викладання від 3 років;

вища освіта за спеціальністю філолог чи перекладач.

В Україні працівників почнуть звільняти частіше ніж наймати

За прогнозами експертів ринок праці в Україні найближчим часом залишатиметься стабільним. Не очікується ані різкого скорочення, ані збільшення кількості вакансій.

Однак згідно із даними опитування, проведеного серед найбільших підприємств країни, звільняти працівників все ж будуть частіше, ніж приймати на роботу нових. Ця тенденція торкнеться одразу кількох галузей:

Сфера послуг – 78% підприємств збережуть поточний штат, 8% планують наймати нових працівників, а 14% збираються провести скорочення;

– 78% підприємств збережуть поточний штат, 8% планують наймати нових працівників, а 14% збираються провести скорочення; Сфера промисловості – 81% компаній збереже поточну кількість працівників, 8% планують розширювати штат, 11% позбудуться частини кадрів;

– 81% компаній збереже поточну кількість працівників, 8% планують розширювати штат, 11% позбудуться частини кадрів; Сфера торгівлі – 83% не планують ані звільнень, ані найму, 8% готові прийняти нових працівників, 9% мають намір скоротити штат;

– 83% не планують ані звільнень, ані найму, 8% готові прийняти нових працівників, 9% мають намір скоротити штат; Сфера будівництва – у 65% підприємств нічого не зміниться, 15% активно займуться рекрутингом, а 19% мають намір звільнити частину працівників.

Як бачимо більшість підприємств у кожній зі згаданих сфер не збирається суттєво змінювати свій штат. Та якщо порівняти кількість компаній, які збираються наймати нових спеціалістів, із тими, які планують «прорідити» колектив, то останніх принаймні у півтора рази більше.