Вчителюванням можна заробляти навіть понад 50 000 грн в місяць: що потрібно викладати
Оголошення про пошук спеціалістів з англійської мови у топі українських ресурсів з пошуку роботи.
У свідомості українців вкорінилася думка, що вчителювання – це не надто прибуткова діяльність. Та, як виявилося, усе залежить від предмету, який викладає педагог. Зокрема вчителі англійської зараз користуються чималою популярністю і можуть заробляти навіть понад 50 000 грн в місяць.
Скільки готові платити вчителям англійської?
Найбільші кадрові портали країни переповнені пропозиціями від різноманітних курсів іноземних мов та онлайн шкіл. Вакансій сотні, зарплатня ж сягає 50 000 грн, а подекуди й більше.
Наприклад, одна з компаній-організаторів курсів англійської готова платити вчителям від 15 000 до 52 000 грн. Від кандидата вимагають:
- володіння англійською принаймні на рівні Advanced;
- досвід роботи із дорослими учнями.
В іншому оголошенні центр іноземних мов пропонує викладачам англійської зарплатню у розмірі від 20 000 до 50 000 грн. Та лише за умови:
- володіння мовою на рівні Advanced/Proficiency;
- наявності диплома про закінчену вищу освіту зі спеціальності викладач, філолог чи перекладач;
- вміння планувати заняття та цікаво їх проводити.
До 50 000 грн вчителям англійської готові платити й у одній із популярних шкіл розмовної англійської. Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
- володіння англійською на рівні від В2 або ж вище;
- досвід викладання від 3 років;
- вища освіта за спеціальністю філолог чи перекладач.
В Україні працівників почнуть звільняти частіше ніж наймати
За прогнозами експертів ринок праці в Україні найближчим часом залишатиметься стабільним. Не очікується ані різкого скорочення, ані збільшення кількості вакансій.
Однак згідно із даними опитування, проведеного серед найбільших підприємств країни, звільняти працівників все ж будуть частіше, ніж приймати на роботу нових. Ця тенденція торкнеться одразу кількох галузей:
- Сфера послуг – 78% підприємств збережуть поточний штат, 8% планують наймати нових працівників, а 14% збираються провести скорочення;
- Сфера промисловості – 81% компаній збереже поточну кількість працівників, 8% планують розширювати штат, 11% позбудуться частини кадрів;
- Сфера торгівлі – 83% не планують ані звільнень, ані найму, 8% готові прийняти нових працівників, 9% мають намір скоротити штат;
- Сфера будівництва – у 65% підприємств нічого не зміниться, 15% активно займуться рекрутингом, а 19% мають намір звільнити частину працівників.
Як бачимо більшість підприємств у кожній зі згаданих сфер не збирається суттєво змінювати свій штат. Та якщо порівняти кількість компаній, які збираються наймати нових спеціалістів, із тими, які планують «прорідити» колектив, то останніх принаймні у півтора рази більше.
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