Сделайте это или придется платить больше: украинцам рассказали как сэкономить на платежках

В Украине участились случаи, когда потребителям коммунальных услуг звонят с предложением срочно поверить счетчики. Это вызывает беспокойство, ведь многие знают, что в условиях военного положения действуют особые правила. Разберемся, что нужно знать о поверке счетчиков, чтобы не стать жертвой мошенников или неправомерных действий коммунальных служб.

Почему требуют поверку?

Несмотря на то, что потребители устанавливают счетчики для учета фактического потребления ресурсов, коммунальные компании часто требуют документы о поверке. В противном случае, они начисляют плату по нормам, которые могут быть значительно завышенными. Это создает парадоксальную ситуацию, когда наличие исправного счетчика не защищает от переплат.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 440 от 7 апреля 2023 года, поверка счетчиков, срок действия которых истек во время военного положения, может быть отложена.

Такие счетчики остаются действительными в течение военного положения и еще трех месяцев после его окончания.

Потребители могут поверить счетчики по собственной инициативе, но это не является обязательным.

После окончания военного положения все счетчики, срок действия которых закончился, должны быть поверены в течение трех месяцев.

До этого времени коммунальные предприятия не имеют права начислять плату по среднемесячным тарифам или снимать счетчики с учета.

Согласно пункту 1 постановления, положительные результаты регулярной и внеочередной поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, а также поверки после ремонта, подтверждаемые отображением поверочного клейма на самом средстве или записью с оттиском поверочного клейма соответствующем разделе эксплуатационных документов, или зафиксированные в свидетельстве регулируемые средства измерительной техники, срок действия которых закончился во время военного или чрезвычайного положения, остаются в силе.

Госпродпотребслужба напоминает о том, что согласно статье 17 Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности» поверку счетчиков могут проводить только уполномоченные организации. Перечень уполномоченных организаций, имеющих право проводить поверку средств измерений, размещен на официальном веб портале Министерства экономики Украины.

Важно помнить, что мошенники могут использовать ситуацию с поверкой счетчиков для обмана потребителей. Поэтому, если вам звонят с требованием срочно поверить счетчик, проверьте информацию на официальном сайте вашей коммунальной компании или обратитесь к ее представителям лично.