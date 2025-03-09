Якою буде ваша майбутня пенсія: оприлюднили важливі розрахунки

В Україні з 35 роками стажу та зарплатою в 10 тисяч гривень можна отримати пенсію в розмірі 2428 гривень. При досягненні 65 років виплата складе до 40% мінімалки (зараз це 3200 гривень). Такі цифри можуть здивувати багатьох українців, які розраховують на більш високі виплати після виходу на пенсію.

Майже за межею бідності: реалії пенсійних виплат

Зарплата в 10 тисяч гривень, хоч і не є найнижчою в Україні, все ж таки не дозволяє розраховувати на велику пенсію. Пенсійний фонд України опублікував оновлену статистику середніх зарплат, з яких сплачено внески. Цей показник впливає і на розмір виплат.

Згідно з даними, українці, які виходять на пенсію у 2025 році, отримуватимуть виплату, в якій буде враховано середню зарплату за три роки в розмірі 15 056 гривень.

На жаль, мільйони українських пенсіонерів отримують виплати, які не відповідають фактичному прожитковому мінімуму. Це означає, що вони перебувають за межею бідності.

Що ще потрібно знати

Зарплата в 10 тисяч гривень та 35 років стажу дозволяють розраховувати на пенсію близько 2423 гривень.

Більшість українських пенсіонерів отримують виплати до 5 тисяч гривень.

Фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить понад 6,5 тисячі гривень.

З 1 березня 2025 року очікується підвищення пенсій на 10%, але надбавка для більшості пенсіонерів складе до 500 гривень.

Реформа 2017 року знизила розмір майбутніх пенсій майже на третину.

“Низькі пенсії – це серйозна проблема, яка потребує вирішення. Необхідно вжити заходів для підвищення рівня пенсійних виплат, щоб забезпечити гідне життя для людей похилого віку”, – зазначають експерти.

Наразі варто розраховувати лише на себе, можливо, інвестувати в приватні пенсійні фонди або ж відкладати кошти на майбутнє.