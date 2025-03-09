Какой будет ваша будущая пенсия: обнародовали важные расчеты

В Украине с 35 годами стажа и зарплатой в 10 тысяч гривен можно получить пенсию в размере 2428 гривен. При достижении 65 лет выплата составит до 40% минималки (сейчас это 3200 гривен). Такие цифры могут удивить многих украинцев, которые рассчитывают на более высокие выплаты после выхода на пенсию.

Почти за чертой бедности: реалии пенсионных выплат

Зарплата в 10 тысяч гривен, хоть и не является самой низкой в Украине, все же не позволяет рассчитывать на большую пенсию. Пенсионный фонд Украины опубликовал обновленную статистику средних зарплат, с которых уплачены взносы. Этот показатель влияет и на размер выплат.

Согласно данным, украинцы, которые выходят на пенсию в 2025 году, будут получать выплату, в которой будет учтена средняя зарплата за три года в размере 15 056 гривен.

К сожалению, миллионы украинских пенсионеров получают выплаты, которые не соответствуют фактическому прожиточному минимуму. Это означает, что они находятся за чертой бедности.

Что еще нужно знать

Зарплата в 10 тысяч гривен и 35 лет стажа позволяют рассчитывать на пенсию около 2423 гривен.

Большинство украинских пенсионеров получают выплаты до 5 тысяч гривен.

Фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет более 6,5 тысячи гривен.

С 1 марта 2025 года ожидается повышение пенсий на 10%, но прибавка для большинства пенсионеров составит до 500 гривен.

Реформа 2017 года снизила размер будущих пенсий почти на треть.

«Низкие пенсии – это серьезная проблема, которая требует решения. Необходимо принять меры для повышения уровня пенсионных выплат, чтобы обеспечить достойную жизнь для пожилых людей», – отмечают эксперты.

Сейчас стоит рассчитывать только на себя, возможно, инвестировать в частные пенсионные фонды или откладывать средства на будущее.