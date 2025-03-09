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Прийнято остаточне рішення: чи перейде Україна на літній час у 2025 році?

Yulia09.03.2025

Українці звикли, що в березні країна переходить на літній час. Однак, цього року ситуація з переведенням годинників викликає багато запитань. Справа в тому, що народні депутати ще влітку минулого року проголосували за скасування переходу на літній час, але президент досі не підписав відповідний законопроєкт.

Законодавча невизначеність: що відбувається?

Народні обранці хотіли, щоб в Україні залишився зимовий час, який згодом мав би називатися “єдиним київським часом”. Але суспільство не підтримало цю ідею. Українці створили петицію, яка швидко зібрала необхідну кількість підписів.

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Однак, Володимир Зеленський станом на березень 2025 року досі не підписав законопроєкт про скасування літнього часу. А без його підпису зміни не можуть набути чинності.

Тому, незважаючи на законодавчі ініціативи, Україна, скоріш за все, перейде на літній час у 2025 році.

  • Перехід на літній час у 2025 році відбудеться у неділю, 30 березня.
  • Стрілки годинників переводять на одну годину вперед.
  • Медики радять заздалегідь готуватися до переведення годинників, щоб зменшити стрес для організму.
  • Переведення годинників двічі на рік відбувається не лише в Україні, але й у багатьох країнах Європи.
  • Слід зазначити, що питання переведення годинників є предметом дискусій не лише в Україні, але й у Європейському Союзі. Там також обговорюється можливість відмови від сезонного переведення часу.

“Доки не буде остаточного рішення, українцям слід орієнтуватися на чинні норми та готуватися до переведення годинників 30 березня”, – зазначають експерти.

Ймовірно, годинники будуть переводити як і раніше. І, мабуть, це найкраще рішення. Адже так українці заощадять на зайвій “денній” годині та хоч трохи зменшать платіжки за електроенергію. 

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Yulia09.03.2025
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