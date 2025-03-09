Прийнято остаточне рішення: чи перейде Україна на літній час у 2025 році?

Українці звикли, що в березні країна переходить на літній час. Однак, цього року ситуація з переведенням годинників викликає багато запитань. Справа в тому, що народні депутати ще влітку минулого року проголосували за скасування переходу на літній час, але президент досі не підписав відповідний законопроєкт.

Законодавча невизначеність: що відбувається?

Народні обранці хотіли, щоб в Україні залишився зимовий час, який згодом мав би називатися “єдиним київським часом”. Але суспільство не підтримало цю ідею. Українці створили петицію, яка швидко зібрала необхідну кількість підписів.

Однак, Володимир Зеленський станом на березень 2025 року досі не підписав законопроєкт про скасування літнього часу. А без його підпису зміни не можуть набути чинності.

Тому, незважаючи на законодавчі ініціативи, Україна, скоріш за все, перейде на літній час у 2025 році.

Перехід на літній час у 2025 році відбудеться у неділю, 30 березня.

Стрілки годинників переводять на одну годину вперед.

Медики радять заздалегідь готуватися до переведення годинників, щоб зменшити стрес для організму.

Переведення годинників двічі на рік відбувається не лише в Україні, але й у багатьох країнах Європи.

Слід зазначити, що питання переведення годинників є предметом дискусій не лише в Україні, але й у Європейському Союзі. Там також обговорюється можливість відмови від сезонного переведення часу.

“Доки не буде остаточного рішення, українцям слід орієнтуватися на чинні норми та готуватися до переведення годинників 30 березня”, – зазначають експерти.

Ймовірно, годинники будуть переводити як і раніше. І, мабуть, це найкраще рішення. Адже так українці заощадять на зайвій “денній” годині та хоч трохи зменшать платіжки за електроенергію.