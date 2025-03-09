Принято окончательное решение: перейдет ли Украина на летнее время в 2025 году?

Украинцы привыкли, что в марте страна переходит на летнее время. Однако, в этом году ситуация с переводом часов вызывает много вопросов. Дело в том, что народные депутаты еще летом прошлого года проголосовали за отмену перехода на летнее время, но президент до сих пор не подписал соответствующий законопроект.

Законодательная неопределенность: что происходит?

Народные избранники хотели, чтобы в Украине осталось зимнее время, которое впоследствии должно было бы называться «единым киевским временем». Но общество не поддержало эту идею. Украинцы создали петицию, которая быстро собрала необходимое количество подписей.

Однако, Владимир Зеленский по состоянию на март 2025 года до сих пор не подписал законопроект об отмене летнего времени. А без его подписи изменения не могут вступить в силу.

Поэтому, несмотря на законодательные инициативы, Украина, скорее всего, перейдет на летнее время в 2025 году.

Переход на летнее время в 2025 году состоится в воскресенье, 30 марта.

Стрелки часов переводят на один час вперед.

Медики советуют заранее готовиться к переводу часов, чтобы уменьшить стресс для организма.

Перевод часов дважды в год происходит не только в Украине, но и во многих странах Европы.

Следует отметить, что вопрос перевода часов является предметом дискуссий не только в Украине, но и в Европейском Союзе. Там также обсуждается возможность отказа от сезонного перевода времени.

«Пока не будет окончательного решения, украинцам следует ориентироваться на действующие нормы и готовиться к переводу часов 30 марта», – отмечают эксперты.

Вероятно, часы будут переводить по-прежнему. И, пожалуй, это лучшее решение. Ведь так украинцы сэкономят на лишнем «дневном» часе и хоть немного уменьшат платежки за электроэнергию.