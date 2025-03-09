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Принято окончательное решение: перейдет ли Украина на летнее время в 2025 году?

Yulia09.03.2025

Украинцы привыкли, что в марте страна переходит на летнее время. Однако, в этом году ситуация с переводом часов вызывает много вопросов. Дело в том, что народные депутаты еще летом прошлого года проголосовали за отмену перехода на летнее время, но президент до сих пор не подписал соответствующий законопроект.

Законодательная неопределенность: что происходит?

Народные избранники хотели, чтобы в Украине осталось зимнее время, которое впоследствии должно было бы называться «единым киевским временем». Но общество не поддержало эту идею. Украинцы создали петицию, которая быстро собрала необходимое количество подписей.

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Однако, Владимир Зеленский по состоянию на март 2025 года до сих пор не подписал законопроект об отмене летнего времени. А без его подписи изменения не могут вступить в силу.

Поэтому, несмотря на законодательные инициативы, Украина, скорее всего, перейдет на летнее время в 2025 году.

  • Переход на летнее время в 2025 году состоится в воскресенье, 30 марта.
  • Стрелки часов переводят на один час вперед.
  • Медики советуют заранее готовиться к переводу часов, чтобы уменьшить стресс для организма.
  • Перевод часов дважды в год происходит не только в Украине, но и во многих странах Европы.
  • Следует отметить, что вопрос перевода часов является предметом дискуссий не только в Украине, но и в Европейском Союзе. Там также обсуждается возможность отказа от сезонного перевода времени.

«Пока не будет окончательного решения, украинцам следует ориентироваться на действующие нормы и готовиться к переводу часов 30 марта», – отмечают эксперты.

Вероятно, часы будут переводить по-прежнему. И, пожалуй, это лучшее решение. Ведь так украинцы сэкономят на лишнем «дневном» часе и хоть немного уменьшат платежки за электроэнергию. 

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Yulia09.03.2025
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