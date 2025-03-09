Стало відомо, скільки коштуватиме електроенергія для українців в березні та квітні

Українці можуть видихнути з полегшенням: після закінчення опалювального сезону, 30 квітня, тарифи на електроенергію залишаться без змін. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, запевнивши, що уряд не планує підвищувати комунальні розцінки найближчим часом. Це рішення є важливим кроком для підтримки населення в умовах економічних викликів, з якими стикається країна.

Що чекає на споживачів?

Українці продовжать платити 4,32 грн за 1 кВтгод. Для споживачів з двозонними лічильниками нічний тариф складатиме 2,16 грн за 1 кВтгод. А для тих, хто використовує електроопалення, діятимуть такі тарифи:

2,64 грн за 1 кВтгод – при споживанні до 2000 кВтгод на місяць;

4,32 грн за 1 кВтгод – при споживанні понад 2000 кВтгод на місяць.

“Держава гарантує незмінні зимові тарифи, щоб допомогти кожній родині пройти зиму без додаткових фінансових навантажень. Тарифи на газ, тепло й електрику не змінюватимуться протягом усього опалювального сезону”, – йдеться в повідомленні.

Уряд також закликає громадян до раціонального використання електроенергії, щоб зменшити навантаження на енергосистему країни.

Для тих, хто не може самостійно оплачувати комунальні послуги, діє програма житлових субсидій.

У бюджеті на 2025 рік на програму субсидій і пільг передбачено 42,3 млрд грн.

Рекомендується зберігати квитанції про оплату комунальних послуг протягом 5 років.

Програма субсидій дозволяє компенсувати частину витрат на оплату комунальних послуг для тих, хто має низький рівень доходів.

Для отримання субсидії необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

“В умовах воєнного стану важливо забезпечити стабільність та підтримку для населення. Тому уряд робить все можливе, щоб тарифи на комунальні послуги залишалися доступними”, – зазначають експерти.