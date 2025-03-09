Зробіть це або доведеться платити більше: українцям розповіли як заощадити на платіжках

В Україні почастішали випадки, коли споживачам комунальних послуг телефонують з пропозицією терміново повірити лічильники. Це викликає занепокоєння, адже багато хто знає, що в умовах воєнного стану діють особливі правила. Розберемося, що потрібно знати про повірку лічильників, щоб не стати жертвою шахраїв або неправомірних дій комунальних служб.

Чому вимагають повірку?

Незважаючи на те, що споживачі встановлюють лічильники для обліку фактичного споживання ресурсів, комунальні компанії часто вимагають документи про повірку. В іншому випадку, вони нараховують плату за нормами, які можуть бути значно завищеними. Це створює парадоксальну ситуацію, коли наявність справного лічильника не захищає від переплат.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 7 квітня 2023 року, повірка лічильників, термін дії яких закінчився під час воєнного стану, може бути відкладена.

Такі лічильники залишаються дійсними протягом воєнного стану та ще трьох місяців після його закінчення.

Споживачі можуть повірити лічильники за власною ініціативою, але це не є обов’язковим.

Після закінчення воєнного стану всі лічильники, термін дії яких закінчився, повинні бути повірені протягом трьох місяців.

До цього часу комунальні підприємства не мають права нараховувати плату за середньомісячними тарифами або знімати лічильники з обліку.

Згідно з пунктом 1 постанови, позитивні результати регулярної та позачергової повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, а також повірки після ремонту, що підтверджуються відображенням повірочного клейма на самому засобі або записом з відбитком повірочного клейма відповідному розділі експлуатаційних документів, або зафіксовані у свідоцтві регульовані засоби вимірювальної техніки, термін дії яких закінчився під час воєнного або надзвичайного стану, залишаються в силі.

Держпродспоживслужба нагадує про те, що згідно зі статтею 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» повірку лічильників можуть проводити лише уповноважені організації. Перелік уповноважених організацій, що мають право проводити повірку засобів вимірювань, розміщено на офіційному веб порталі Міністерства економіки України.

Важливо пам’ятати, що шахраї можуть використовувати ситуацію з повіркою лічильників для обману споживачів. Тому, якщо вам телефонують з вимогою терміново повірити лічильник, перевірте інформацію на офіційному сайті вашої комунальної компанії або зверніться до її представників особисто.