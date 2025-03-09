«Кубы-фантомы”: почему в платежках за газ цифры не совпадают со счетчиком?

Украинцы часто удивляются, когда получают платежки за газ с цифрами, которые не соответствуют показаниям их счетчиков. Откуда берутся «лишние» кубометры? Харьковский филиал «Газсети» объясняет, что причина кроется в нарушении простого правила передачи показателей.

Как начисляют «лишние» кубы?

Если потребитель передает показатели счетчика не вовремя, то есть не за полный календарный месяц, то оператор ГРС начисляет объем потребленного газа «по среднему». Это означает, что за дни, когда показатели не были зафиксированы, объем газа рассчитывается на основе среднемесячного потребления.

«В случае если показания счетчика передаются не за полный календарный месяц, то есть передаются раньше определенных Кодексом сроков, к переданным потребителем данным добавляются расчетные объемы газа для определения месячного потребления энергоресурса», – пояснили газовики.

Такой метод расчета применяется для того, чтобы обеспечить непрерывный учет потребленного газа. Однако, он может привести к неточностям, особенно если потребление газа в конкретном месяце значительно отличается от среднего

Чтобы избежать недоразумений, учтите несколько моментов.

Передавайте показания счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. Это позволит зафиксировать фактическое потребление газа за полный месяц.

Если газ не использовался, сообщайте о неизменных показателях. Это позволит избежать начисления «лишних» кубометров.

Проверяйте правильность ввода показателей. Ошибки при вводе могут привести к неверным начислениям.

Если вы заметили расхождения между показаниями счетчика и платежкой, обратитесь в газовую компанию для уточнения.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете избежать недоразумений с платежками и платить только за фактически потребленный газ.

Напомним, что уже после завершения этого отопительного сезона цены на природный газ и электроэнергию вырастут примерно на 50%. Однако на днях Денис Шмыгаль заявлял, что пока нет необходимости пересматривать тарифы на коммуналку. Но ситуация может стремительно измениться, потому что враг продолжает атаковать газовую и энергетическую инфраструктуру.