“Куби-фантоми”: чому в платіжках за газ цифри не збігаються з лічильником?

Українці часто дивуються, коли отримують платіжки за газ з цифрами, які не відповідають показанням їхніх лічильників. Звідки беруться “зайві” кубометри? Харківська філія “Газмережі” пояснює, що причина криється у порушенні простого правила передачі показників.

Як нараховують “зайві” куби?

Якщо споживач передає показники лічильника не вчасно, тобто не за повний календарний місяць, то оператор ГРМ нараховує обсяг спожитого газу “за середнім”. Це означає, що за дні, коли показники не були зафіксовані, обсяг газу розраховується на основі середньомісячного споживання.

“У разі коли показання лічильника передаються не за повний календарний місяць, тобто передаються раніше визначених Кодексом термінів, до переданих споживачем даних додаються розрахункові обсяги газу для визначення місячного споживання енергоресурсу”, – пояснили газовики.

Такий метод розрахунку застосовується для того, щоб забезпечити безперервний облік спожитого газу. Однак, він може призвести до неточностей, особливо якщо споживання газу в конкретному місяці значно відрізняється від середнього

Щоб уникнути непорозумінь, врахуйте кілька моментів.

Передавайте показники лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. Це дозволить зафіксувати фактичне споживання газу за повний місяць.

Якщо газ не використовувався, повідомляйте про незмінні показники. Це дозволить уникнути нарахування “зайвих” кубометрів.

Перевіряйте правильність введення показників. Помилки при введенні можуть призвести до невірних нарахувань.

Якщо ви помітили розбіжності між показаннями лічильника та платіжкою, зверніться до газової компанії для уточнення.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути непорозумінь з платіжками та платити лише за фактично спожитий газ.

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