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Кто в Украине зарабатывает больше всех: в лидерах неожиданные профессии

Yulia09.03.2025

В Украине средняя зарплата за год выросла на 18% и составляет 23,5 тысячи гривен. Однако, есть профессии, где уровень доходов значительно выше. Это сферы недвижимости, IT и маркетинга, где специалисты могут получать от 60 тысяч гривен. Также в списке высокооплачиваемых оказались брокеры, финансовые директора и даже фармеры.

В лидерах такие профессии:

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  • Управляющий недвижимостью – 80 000 грн (+58%)
  • Back end программист – 65 000 грн (+15%)
  • Директор по маркетингу – 65 000 грн (+18%)
  • Финансовый директор – 65 000 грн (+18%)
  • Руководитель отдела продаж – 60 000 грн (+33%)
  • Брокер – 60 000 грн (+11%)
  • Full stack программист – 60 000 грн (+9%)
  • Фармер – 60 000 грн (+50%)
  • Топ-менеджер – 60 000 грн (+20%)
  • Python-программист – 60 000 грн (+20%)
  • Тем лид – 60 000 грн (+33%)

Интересно, что в список высокооплачиваемых специальностей попали фармеры, которые занимаются созданием многочисленных аккаунтов в социальных сетях для рекламных кампаний. Это свидетельствует о росте спроса на услуги в сфере цифрового маркетинга.

Кто еще в тренде?

Самой популярной вакансией остается продавец-консультант со средней зарплатой 19,5 тысячи гривен. Также востребованы водители (30 тысяч гривен), повара (24,5 тысячи гривен) и бухгалтеры (23,5 тысячи гривен).

«В городах-миллионниках, таких как Киев, уровень зарплат традиционно выше, чем в других регионах. Однако, даже в небольших городах можно найти высокооплачиваемую работу, особенно в IT-сфере», – отмечают эксперты.

Стоит также обратить внимание на то, что динамика роста зарплат отличается в зависимости от отрасли. Например, в сфере недвижимости наблюдается наибольший прирост заработных плат, что может быть связано с активизацией рынка. В то же время, в IT-сфере, хотя зарплаты остаются высокими, темпы их роста несколько замедлились.

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Yulia09.03.2025
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