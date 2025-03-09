Кто в Украине зарабатывает больше всех: в лидерах неожиданные профессии
В Украине средняя зарплата за год выросла на 18% и составляет 23,5 тысячи гривен. Однако, есть профессии, где уровень доходов значительно выше. Это сферы недвижимости, IT и маркетинга, где специалисты могут получать от 60 тысяч гривен. Также в списке высокооплачиваемых оказались брокеры, финансовые директора и даже фармеры.
В лидерах такие профессии:
- Управляющий недвижимостью – 80 000 грн (+58%)
- Back end программист – 65 000 грн (+15%)
- Директор по маркетингу – 65 000 грн (+18%)
- Финансовый директор – 65 000 грн (+18%)
- Руководитель отдела продаж – 60 000 грн (+33%)
- Брокер – 60 000 грн (+11%)
- Full stack программист – 60 000 грн (+9%)
- Фармер – 60 000 грн (+50%)
- Топ-менеджер – 60 000 грн (+20%)
- Python-программист – 60 000 грн (+20%)
- Тем лид – 60 000 грн (+33%)
Интересно, что в список высокооплачиваемых специальностей попали фармеры, которые занимаются созданием многочисленных аккаунтов в социальных сетях для рекламных кампаний. Это свидетельствует о росте спроса на услуги в сфере цифрового маркетинга.
Кто еще в тренде?
Самой популярной вакансией остается продавец-консультант со средней зарплатой 19,5 тысячи гривен. Также востребованы водители (30 тысяч гривен), повара (24,5 тысячи гривен) и бухгалтеры (23,5 тысячи гривен).
«В городах-миллионниках, таких как Киев, уровень зарплат традиционно выше, чем в других регионах. Однако, даже в небольших городах можно найти высокооплачиваемую работу, особенно в IT-сфере», – отмечают эксперты.
Стоит также обратить внимание на то, что динамика роста зарплат отличается в зависимости от отрасли. Например, в сфере недвижимости наблюдается наибольший прирост заработных плат, что может быть связано с активизацией рынка. В то же время, в IT-сфере, хотя зарплаты остаются высокими, темпы их роста несколько замедлились.
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