Хто в Україні заробляє найбільше: в лідерах неочікувані професії

В Україні середня зарплата за рік зросла на 18% і становить 23,5 тисячі гривень. Однак, є професії, де рівень доходів значно вищий. Це сфери нерухомості, IT та маркетингу, де фахівці можуть отримувати від 60 тисяч гривень. Також у списку високооплачуваних опинилися брокери, фінансові директори та навіть фармери.

Хто отримує найвищі зарплати в Україні

В лідерах такі професії:

Управитель нерухомістю – 80 000 грн (+58%)

Back end програміст – 65 000 грн (+15%)

Директор з маркетингу – 65 000 грн (+18%)

Фінансовий директор – 65 000 грн (+18%)

Керівник відділу продажів – 60 000 грн (+33%)

Брокер – 60 000 грн (+11%)

Full stack програміст – 60 000 грн (+9%)

Фармер – 60 000 грн (+50%)

Топ-менеджер – 60 000 грн (+20%)

Python-програміст – 60 000 грн (+20%)

Тем лід – 60 000 грн (+33%)

Цікаво, що до списку високооплачуваних спеціальностей потрапили фармери, які займаються створенням численних акаунтів у соціальних мережах для рекламних кампаній. Це свідчить про зростання попиту на послуги у сфері цифрового маркетингу.

Хто ще в тренді?

Найпопулярнішою вакансією залишається продавець-консультант із середньою зарплатою 19,5 тисячі гривень. Також затребувані водії (30 тисяч гривень), кухарі (24,5 тисячі гривень) та бухгалтери (23,5 тисячі гривень).

“У містах-мільйонниках, таких як Київ, рівень зарплат традиційно вищий, ніж в інших регіонах. Проте, навіть у невеликих містах можна знайти високооплачувану роботу, особливо в IT-сфері”, – зазначають експерти.

Варто також звернути увагу на те, що динаміка зростання зарплат відрізняється в залежності від галузі. Наприклад, у сфері нерухомості спостерігається найбільший приріст заробітних плат, що може бути пов’язано з активізацією ринку. У той же час, у IT-сфері, хоча зарплати залишаються високими, темпи їх зростання дещо сповільнилися.