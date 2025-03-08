Штрафы по-новому: Рада готовит изменения для тех, кто уклоняется от мобилизации

В Украине могут изменить правила штрафования военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять во втором чтении законопроект №12093. Он предусматривает возможность уплаты штрафа со скидкой 50% для тех, кто добровольно признает нарушение.

Скидка для уклонистов: как это будет работать?

Законопроект предлагает упростить процедуру рассмотрения административных правонарушений, связанных с уклонением от мобилизации. Если военнообязанный не уточнил свои данные в ТЦК, через ЦПАУ или электронный кабинет в течение 60 дней, он сможет оплатить 50% от минимального штрафа (8500 гривен), если самостоятельно инициирует процесс рассмотрения дела через электронный кабинет. Это нововведение направлено на то, чтобы стимулировать граждан к добровольному выполнению своих обязанностей.

За прошлый год сотни тысяч военнообязанных не обновили свои данные. Это создает трудности для учета и мобилизации.

Новые правила должны упростить процесс уплаты штрафов. Это уменьшит нагрузку на судебную систему и ТЦК.

Это может стимулировать военнообязанных добровольно обновлять свои данные. Поскольку скидка доступна только тем, кто добровольно признает нарушения.

Снижение финансовой нагрузки на граждан. Скидка в 50% сделает уплату штрафа менее обременительной для тех, кто нарушил закон.

Также стоит отметить, что законопроект №12093, кроме скидки на штрафы, имеет целью совершенствование процесса оповещения и учета военнообязанных. Это включает в себя создание единого электронного реестра и расширение возможностей для обновления данных онлайн.

Таким образом, предложенные изменения имеют целью оптимизировать процесс мобилизации и уменьшить количество нарушений, связанных с уклонением от воинского долга.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация с 24 февраля 2022 года и сейчас военное положение продлено до 9 мая этого года.