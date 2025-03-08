Штрафи по-новому: Рада готує зміни для тих, хто ухиляється від мобілізації
В Україні можуть змінити правила штрафування військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує прийняти у другому читанні законопроєкт №12093. Він передбачає можливість сплати штрафу зі знижкою 50% для тих, хто добровільно визнає порушення.
Знижка для ухилянтів: як це працюватиме?
Законопроєкт пропонує спростити процедуру розгляду адміністративних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від мобілізації. Якщо військовозобов’язаний не уточнив свої дані в ТЦК, через ЦНАП або електронний кабінет протягом 60 днів, він зможе сплатити 50% від мінімального штрафу (8500 гривень), якщо самостійно ініціює процес розгляду справи через електронний кабінет. Це нововведення спрямоване на те, щоб стимулювати громадян до добровільного виконання своїх обов’язків.
- За минулий рік сотні тисяч військовозобов’язаних не оновили свої дані. Це створює труднощі для обліку та мобілізації.
- Нові правила мають спростити процес сплати штрафів. Це зменшить навантаження на судову систему та ТЦК.
- Це може стимулювати військовозобов’язаних добровільно оновлювати свої дані. Оскільки знижка доступна лише тим, хто добровільно визнає порушення.
- Зниження фінансового навантаження на громадян. Знижка в 50% зробить сплату штрафу менш обтяжливою для тих, хто порушив закон.
- Також варто зазначити, що законопроект №12093, окрім знижки на штрафи, має на меті вдосконалення процесу оповіщення та обліку військовозобов’язаних. Це включає в себе створення єдиного електронного реєстру та розширення можливостей для оновлення даних онлайн.
Таким чином, запропоновані зміни мають на меті оптимізувати процес мобілізації та зменшити кількість порушень, пов’язаних з ухиленням від військового обов’язку.
Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація з 24 лютого 2022 року і наразі воєнний стан подовжено до 9 травня цього року.
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