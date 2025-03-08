Штрафи по-новому: Рада готує зміни для тих, хто ухиляється від мобілізації

В Україні можуть змінити правила штрафування військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує прийняти у другому читанні законопроєкт №12093. Він передбачає можливість сплати штрафу зі знижкою 50% для тих, хто добровільно визнає порушення.

Знижка для ухилянтів: як це працюватиме?

Законопроєкт пропонує спростити процедуру розгляду адміністративних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від мобілізації. Якщо військовозобов’язаний не уточнив свої дані в ТЦК, через ЦНАП або електронний кабінет протягом 60 днів, він зможе сплатити 50% від мінімального штрафу (8500 гривень), якщо самостійно ініціює процес розгляду справи через електронний кабінет. Це нововведення спрямоване на те, щоб стимулювати громадян до добровільного виконання своїх обов’язків.

За минулий рік сотні тисяч військовозобов’язаних не оновили свої дані. Це створює труднощі для обліку та мобілізації.

Нові правила мають спростити процес сплати штрафів. Це зменшить навантаження на судову систему та ТЦК.

Це може стимулювати військовозобов’язаних добровільно оновлювати свої дані. Оскільки знижка доступна лише тим, хто добровільно визнає порушення.

Зниження фінансового навантаження на громадян. Знижка в 50% зробить сплату штрафу менш обтяжливою для тих, хто порушив закон.

Також варто зазначити, що законопроект №12093, окрім знижки на штрафи, має на меті вдосконалення процесу оповіщення та обліку військовозобов’язаних. Це включає в себе створення єдиного електронного реєстру та розширення можливостей для оновлення даних онлайн.

Таким чином, запропоновані зміни мають на меті оптимізувати процес мобілізації та зменшити кількість порушень, пов’язаних з ухиленням від військового обов’язку.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація з 24 лютого 2022 року і наразі воєнний стан подовжено до 9 травня цього року.