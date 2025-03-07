Доллар резко подешевел: эксперты рассказали, будет ли продолжаться эта тенденция

С тех пор как война идет, доллар и евро только дорожают. Вокруг наблюдается безумная инфляция и она точно не способствует тому, чтобы гривна укреплялась. Более того, украинцев предупреждали, что в 2025 году доллар будет стоить минимум 45 гривен, а то и все 50. Но, в первую неделю весны произошло что-то нетипичное. Доллар резко подешевел, притом что еще несколько недель назад наоборот активно дорожал. Что случилось, и долго ли продлится эта тенденция? Попробуем разобраться, анализируя комментарии экспертов.

Доллар подешевел почти на гривну

Если до этого колебания были в пределах нескольких копеек, то на этот раз это сразу гривна.

«В одном из обменных пунктов Киева можно купить доллар за 41 грн 60 коп., и это существенно выгоднее двух месяцев назад. Американская валюта подешевела как минимум на 1 грн», — говорят специалисты.

Еще в январе доллар резко взлетел и пересек рекордную отметку в 42 гривны. Что касается укрепления гривны, то это следствие деятельности НБУ, применяющего механизм «управляемой гибкости».

«На валютном рынке постоянный структурный дефицит валюты, однако, у нас есть профицит валюты, валюты с избытком в государственном секторе, поскольку туда поступают средства от поддержки наших международных партнеров. Соответственно, Национальный банк часть этой валюты, поступающей от международных партнеров, направляет на валютный рынок, компенсируя этот структурный дефицит с одной стороны, с другой — сглаживая чрезмерные колебания курса для того, чтобы курсы, как говорится, не летели в космос», — говорит директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушенко.

Однако главным фактором, влияющим на валюту, являются геополитические качели и радикальные изменения на мировом рынке. Речь о пошлинах, которые внедряет США. Из-за таких изменений в торговле, доллар и евро сейчас как бы соревнуются за лидерство. Эксперты не отвергают того факта, что доллар впервые за многие годы может стоить больше чем евро.

Эксперты отмечают, что такое удешевление доллара – это краткосрочное явление. В перспективе на такую ​​тенденцию надеяться не стоит, но и паниковать тоже не нужно.