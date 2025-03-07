ЄС переходить на нову систему прикордонного контролю: що це означає для українців

Інноваційна система перетину кордону із ЄС, на яку давно чекали всі прихильники подорожей, майже готова до запуску. Механізм цифрового контролю під назвою EES збираються впровадити у період із жовтня 2025 року до квітня 2026 року. Якою стане процедура перетину кордону та про що потрібно знати українцям?

Два сценарії впровадження нової пропускної системи

Міністри внутрішніх справ Євросоюзу наразі розглядають два варіанти впровадження нової пропускної системи:

Одночасний запуск – усі країни одномоментно почнуть використовувати виключно систему EES, повністю відмовившись від старої моделі прикордонного контролю;

Поступовий перехід – переведення усіх держав-членів на нову систему цифрового контролю, що проходитиме поступово протягом 6 місяців, а фактично його розділять на кілька етапів, паралельно користуючись старою системою.

У керівництві ЄС більше схиляюся до поетапного переходу, особливо після консультацій на цю тему, що пройшли у листопаді минулого року. На думку міністрів такий варіант є найбільш оптимальним і дозволить обійти всі «гострі кути», значно полегшивши адаптацію як працівників прикордонних пунктів, так і мандрівників.

Що являтиме собою нова система прикордонного контролю?

Нова пропускна система EES передбачає заміну штампів у паспортах на спеціальні цифрові записи, що будуть здійснюватися автоматично. Нововведення пришвидшить та спростить процедуру проходження кордону з Європейським союзом для громадян країн, що не входять до його складу та приїздять із короткостроковими візитами з максимальним терміном перебування 90 днів протягом півроку.

Перетин кордону для громадян третіх країн, зокрема України, буде включати проходження трьох наступних видів біометричної перевірки:

сканування паспорта;

фотографування;

зняття відбитків пальців.

Нова цифровізована система дасть можливість більш ефективно контролювати терміни перебування іноземців на території ЄС та дозволить зменшити ризик шахрайства. До того ж країнам-членам Євросоюзу буде значно простіше обмінюватися даними про мандрівників у режимі онлайн.

У яких країнах впровадять EES?

Нова цифровізована система перетину кордону буде діяти у всіх країнах Європейського союзу, за винятком Ірландії та Кіпру. Там контроль на прикордонних пропускних пунктах і надалі здійснюватимуть за допомогою традиційних штампів у паспортах.

Також перейти на EES збираються такі країни Шенгенської зони, як Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія. Тож українцям, що планують подорож на кінець 2025 року варто вже звикати до думки, що прикордонну перевірку вони проходитимуть по-новому.