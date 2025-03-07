В українських школах відмовляться від «радянської» спадщини: чого не буде вже цього року

Як нещодавно стало відомо, з 2025-го року українським школярам більше не вручатимуть золоті та срібні медалі за винятково успішне закінчення навчання. Ця новина була оприлюднена ще у лютому, однак настільки вразила українців, що в коментарях під відповідним постом у Facebook досі не стихає дискусія. Як тепер відзначатимуть високі досягнення учнів та чому новина про відмову від медалей так обурила громадськість?

Як у подальшому будуть нагороджувати винятково успішних випускників?

Школярів, що досягли значних висот у навчанні, тепер не нагороджуватимуть придбаними за державний кошт золотими та срібними медалями. Натомість вони отримуватимуть свідоцтва із відзнакою.

Крім того у Міністерстві освіти та науки запропонували вручати особливо старанним випускникам похвальні листи, або ж використовувати інші моральні та матеріальні форми заохочення. Про це також було повідомлено у дописі на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Хто матиме право нагороджувати школярів за успіхи у навчанні?

У Міносвіти також розповіли, хто зможе відзначати досягнення учнів та вручати їм різного роду відзнаки, грамоти чи матеріальні подарунки. Таке право матимуть:

освітні заклади;

органи місцевого самоврядування та державної влади;

громадські об’єднання;

фізичні та юридичні особи.

Тобто фактично кожен бажаючий зможе за власної ініціативи відзначити старання школярів у процесі отримання освіти.

Як у Міносвіти обґрунтували відмову від медалей?

У Міністерстві освіти та науки України своє рішення пояснили тим, що від системи відзначення досягнень учнів за допомогою медалей надто вже «віє радянщиною». До того ж наявність чи відсутність такої медалі не підвищує шанси на вступ до вищого навчального закладу. В той самий час виготовлення медалей щороку обходиться державі у кругленьку суму.

Дискусії на тему відмови від медалей не стихають?

У коментарях під дописом про скасування системи відзначення досягнень учнів за допомогою медалей досі триває дискусія. Деякі користувачі вкрай обурені таким рішенням Міносвіти, наголошуючи на тому, що деяким школярам нововведення просто розбило багаторічні мрії. Мовляв діти від 1-го класу йшли до цієї відзнаки, старанно навчалися, а в результаті так і не отримають заповітної медалі. Однак рішення вже прийнято і наразі немає жодних суттєвих аргументів на користь його скасування.