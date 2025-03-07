Долар різко здешевшав: експерти розповіли, чи продовжуватиметься ця тенденція

Відколи триває війна долар та євро лише дорожчають. Довкола спостерігається шалена інфляція й вона точно не сприяє тому, щоб гривня зміцнювалась. Ба більше, українців попереджали, що у 2025 році долар коштуватиме мінімум 45 гривень, а то й всі 50. Але, у перший тиждень весни відбулося щось нетипове. Долар різко подешевшав, при тому, що ще кілька тижнів тому навпаки активно дорожчав. Що трапилося, та чи довго триватиме ця тенденція? Спробуємо розібратися аналізуючи коментарі експертів.

Долар подешевшав майже на гривню

Якщо до цього коливання були в межах кількох копійок, то цього разу це одразу гривня.

«В одному з обмінних пунктів Києва можна купити долар за 41 грн 60 коп., і це суттєво вигідніше ніж два місяці тому. Американська валюта подешевшала щонайменше на 1 грн», – кажуть спеціалісти.

Ще у січні долар різко злетів і перетнув рекордну позначку у 42 гривні. Щодо укріплення гривні, то це наслідок діяльності НБУ, який застосовує механізм «керованої гнучкості».

«На валютному ринку постійний структурний дефіцит валюти, однак в нас є профіцит валюти, валюти з надлишком у державному секторі, оскільки туди надходять кошти від підтримки наших міжнародних партнерів. Відповідно Національний банк частину цієї валюти, яка надходить від міжнародних партнерів, спрямовує на валютний ринок, компенсуючи цей структурний дефіцит з одного боку, з іншого — згладжуючи надмірні коливання курсу для того, щоб курси, як-то кажуть, не летіли в космос», – каже директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

Однак головним чинником, який впливає на валюту є геополітичні гойдалки та радикальні зміни на світовому ринку. Мова про мита, які впроваджує США. Через такі зміни в торгівлі, долар та євро наразі наче змагаються за лідерство. Експерти не відхиляють того факту, що долар вперше за багато років може коштувати більше ніж євро.

Експерти зазначають, що таке подешевшання долара — це короткотермінове явище. У перспективі на таку тенденцію надіятись не варто, але й панікувати теж не потрібно.