Успейте до 10 марта: Киевстар сообщил абонентам о важных изменениях

Компания Киевстар объявила о важных изменениях, которые вступят в силу уже с 10 марта. Речь об акции в рамках которой абоненты могли бесплатно получить ONU терминал. Такие терминалы бесплатно раздавали всем, у кого есть домашний интернет от Киевстар, при условии, что абоненты перешли на GPON с FTTB. С 10 числа получить такой терминал можно будет только купив его.

Зачем этот терминал?

Этот терминал представляет собой компактное устройство, которое передает трафик и передачу данных через оптоволокно. Оптоволокно в отличие от обычного интернета прокладывается в дом и подключается к подобному терминалу. За время войны многие украинцы перешли на оптоволоконный интернет, ведь он не зависит от погодных условий и самое главное от отключений света. Если речь об обычном интернете, то его кабель прокладывают только к зданию и дальше в квартиру или дом прокладывают Ethernet-кабель. В таком случае Интернет не работает, если нет света.

В Киевстаре сообщили, что терминалы и дальше будут у них в наличии и их можно будет купить. Просто нельзя будет получить это устройство бесплатно.

Мобильные операторы массово закрывают популярные тарифы

И к теме отметим, что в марте масса украинцев вынуждена будет искать для себя новые тарифные планы. Это касается абонентов всех ведущих мобильных операторов: Киевстар, Водафон и Лайфселл. Все компании закрывают или обновляют сразу несколько десятков тарифов. Новые тарифные планы будут стоить дороже минимум на 20 гривен, а иногда и на 70-100. Людей заранее будут предупреждать об изменениях в смс-сообщении. В основном переход на новый тарифный план будет бесплатным. Пользователям сказали, что они могут согласиться на тот тарифный план, который им будет предложен автоматически, или выбрать любой другой в мобильных приложениях операторов, или позвонив по горячим линиям.