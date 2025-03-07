Встигніть до 10 березня: Київстар повідомив абонентів про важливі зміни

Компанія Київстар оголосила про важливі зміни, які наберуть чинності вже з 10 березня. Мова про акцію в рамках котрої абоненти могли безкоштовно отримати ONU термінал. Такі термінали безкоштовно роздавали всім у кого є домашній інтернет від Київстару, за умови, що абоненти перейшли на GPON із FTTB. З 10-го числа отримати такий термінал можна буде лише купивши його.

Для чого цей термінал?

Цей термінал є компактним пристроєм, який передає трафік та передачу даних через оптоволокно. Оптоволокно на відміну від звичайного інтернету прокладається до будинку й підключається до подібного терміналу. За час війни багато українців перейшли на оптоволоконний інтернет, адже він не залежить від погодних умов і щонайголовніше від відключень світла. Якщо мова про звичайний інтернет, то його кабель прокладають лише до будівлі й далі у квартиру, чи дім прокладають Ethernet-кабель. В такому випадку інтернет не працює, якщо немає світла.

У Київстарі повідомили, що термінали й надалі будуть у них в наявності і їх можна буде купити. Просто не можна буде отримати цей пристрій безкоштовно.

Мобільні оператори масово закривають популярні тарифи

І до теми зазначимо, що у березні маса українців змушені будуть шукати для себе нові тарифні плани. Це стосується абонентів всіх провідних мобільних операторів: Київстар, Водафон та Лайфселл. Всі компанії закривають або оновлюють одразу кілька десятків тарифів. Нові тарифні плани коштуватимуть дорожче мінімум на 20 гривень, а подекуди й на 70-100. Людей заздалегідь попереджатимуть про зміни смс-повідомленням. Здебільшого перехід на новий тарифний план буде безкоштовним. Користувачам сказали, що вони можуть погодитися на той тарифний план, який їм буде запропоновано автоматично, або ж обрати будь-який інший у мобільних додатках операторів, чи зателефонувавши на гарячі лінії.