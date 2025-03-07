Сокровище в кошельке: за какие старые гривны коллекционеры готовы платить десятки тысяч?

У каждого из нас дома наверняка найдется горсть старых монет. Но мало кто знает, что некоторые из них могут стоить целое состояние. Нумизматы, то есть коллекционеры монет, готовы выложить кругленькую сумму за редкие экземпляры. Особенно ценятся монеты номиналом 1 гривна и 10 копеек, выпущенные в первые годы независимости Украины.

Как распознать редкую монету?

За монету номиналом 1 гривна 1992 года разновидности 1.1ААг коллекционеры готовы заплатить от 12 000 до 37 000 гривен. Главная ее особенность – гладкий гурт, то есть отсутствие каких-либо надписей по краю монеты. Это связано с тем, что в начале 90-х годов еще не было оборудования для нанесения таких надписей.

«На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это из-за того, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи», – объясняют специалисты ресурса „Монеты-ягодки“.

Также ценятся монеты 1 гривна 1992 года, у которых на гурте есть надписи 1994 или 1995 года.

10 копеек по цене клада: на что обратить внимание?

Не менее ценными являются монеты номиналом 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. За такой экземпляр можно выручить от 10 000 до 18 000 гривен. Ее можно узнать по:

тонкому среднему зубу трезубца;

замкнутым пятому и седьмому зерну третьего колоса.

«2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается она очень редко», – рассказывают нумизматы.

Если вы нашли у себя такие монеты, не спешите их тратить. Возможно, они принесут вам неожиданную прибыль. Но будьте внимательны, ведь на рынке есть много подделок. Лучше обратиться к специалистам, чтобы оценить подлинность монеты.