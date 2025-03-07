Скарб в гаманці: за які старі гривні колекціонери готові платити десятки тисяч?

У кожного з нас вдома, напевно, знайдеться жменя старих монет. Але мало хто знає, що деякі з них можуть коштувати цілий статок. Нумізмати, тобто колекціонери монет, готові викласти кругленьку суму за рідкісні екземпляри. Особливо цінуються монети номіналом 1 гривня та 10 копійок, випущені в перші роки незалежності України.

Як розпізнати рідкісну монету?

За монету номіналом 1 гривня 1992 року різновиду 1.1ААг колекціонери готові заплатити від 12 000 до 37 000 гривень. Головна її особливість – гладкий гурт, тобто відсутність будь-яких написів по краю монети. Це пов’язано з тим, що на початку 90-х років ще не було обладнання для нанесення таких написів.

“На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Все це через те, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису”, – пояснюють фахівці ресурсу “Монети-ягідки”.

Також цінуються монети 1 гривня 1992 року, у яких на гурті є написи 1994 або 1995 року.

10 копійок за ціною скарбу: на що звернути увагу?

Не менш цінними є монети номіналом 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк. За такий екземпляр можна виручити від 10 000 до 18 000 гривень. Її можна впізнати за:

тонким середнім зубом тризуба;

замкненим п’ятому та сьомому зерну третього колосу.

“2.21ВАк – рідкісний і дорогий різновид 10 копійок 1992 року. Таку монету можна знайти в обігу і продати за 10 000 – 18 000 грн. Щоправда, зустрічається вона дуже рідко”, – розповідають нумізмати.

Якщо ви знайшли у себе такі монети, не поспішайте їх витрачати. Можливо, вони принесуть вам несподіваний прибуток. Але будьте уважні, адже на ринку є багато підробок. Краще звернутися до фахівців, щоб оцінити справжність монети.