7 вещей, которые категорически нельзя бросать в машинку

Стиральная машина – это замечательный помощник в быту. Но, как оказалось, не все вещи можно стирать в ней. Эксперты назвали 7 предметов, которые могут не только испортиться, но и повредить саму машинку.

Ткани, которые не переживут машинной стирки

Если хотите, чтобы ваша стиральная машина прослужила несколько лет, никогда не стирайте в ней такие вещи.

Очень нежные ткани: замша, кожа, резина, винил, шелк, бархат, шерсть, тафта, а также вещи с бисером или блестками. Они могут потерять форму, цвет или повредиться. А еще они могут стать причиной поломки. Бисер или даже обычные пуговицы могут заблокировать слив воды на выпускном клапане и вывести из строя стиралку.

Ткани с легковоспламеняющимися веществами: тряпки, загрязненные моторным маслом или растворителем краски. Высокая температура во время стирки может привести к взрыву.

Ткани батик: они часто линяют, поэтому их лучше стирать вручную в холодной воде.

Подушки с эффектом памяти: они могут деформироваться от машинной стирки. Лучше чистить их точечно.

Ковры: большинство ковров не предназначены для машинной стирки. Исключение – специальные моющиеся коврики. И соответственно лишь небольшие, чтобы не перегрузить стиралку.

Слишком много вещей: перегрузка машинки может привести к ее поломке.

Слишком много моющего средства: это может повредить как машинку, так и одежду.

Как сохранить машинку и вещи

«Помните, что уход за вещами зависит от материала и рекомендаций производителя. Всегда читайте этикетки на одежде и используйте правильный режим стирки», – советуют эксперты.

«Если вы не уверены, можно ли стирать вещь в машинке, лучше воспользоваться ручной стиркой или обратиться в химчистку», – добавляют специалисты. А если рискуете будьте готовы к поломке. Только осторожно отношение в соответствии с рекомендациями производителя продлит жизнь вашей стиралки.